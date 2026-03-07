Marattin in visita nel Fossanese: confronto su economia e riforme

Il segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico ha visitato lo stabilimento Maina di Fossano e presentato il suo libro in un incontro pubblico, partecipando anche al dibattito organizzato dall’associazione Panta Rei sulle ragioni del Sì al referendum.

Giornata in provincia di Cuneo per l’onorevole Luigi Marattin, che ieri ha fatto tappa nel Fossanese per una serie di incontri dedicati ai temi dell’economia e delle riforme istituzionali.

Nel pomeriggio Marattin ha visitato lo stabilimento Maina di Fossano, importante realtà industriale del territorio. Durante l’incontro con la dirigenza dell’azienda si è discusso delle dinamiche produttive e occupazionali del comparto agroalimentare. La visita ha rappresentato anche un’occasione di confronto sulle sfide che attendono il sistema produttivo italiano, tra competitività, innovazione e politiche industriali.

Il segretario nazionale era accompagnato da Francesco Hellmann, da Alexandra Casu e dai segretari provinciale e regionale Marco Anselmo e Barbara Baino. Presenti anche i membri del direttivo provinciale Gianpaolo Benevento e Umberto Bellotti, oltre al referente di segreteria Piero Giaccari.

In serata Marattin ha presentato il suo libro nel corso di un incontro pubblico, dialogando con il giornalista Claudio Bo. Successivamente ha partecipato all’evento organizzato dall’associazione culturale Panta Rei, dedicato alle ragioni del Sì al referendum.

Durante il dibattito si è discusso delle prospettive di riforma e della necessità di rafforzare le istituzioni attraverso interventi chiari e incisivi. La visita del segretario nazionale ha rappresentato un momento di confronto che ha coinvolto amministratori locali, professionisti e cittadini del territorio.