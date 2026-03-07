Un altro passo di storia per l’hockey braidese: Hc Bra, Lorenzoni e Inder Singh premiati per i recenti lodevoli risultati in Italia e in Europa [FOTO e VIDEO]

Una serata sportiva memorabile per tutta Bra, da molti anni “capitale dell’hockey” per i vari titoli conquistati, con un parterre d’eccezione (composto da Comune, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Federazione Italiana Hockey) accorso per premiare i risultati conquistati dalle tre società della scuola Inder Singh, dell’Hc Bra e della Lorenzoni femminile.

Quella di giovedì scorso, 5 marzo, all’Auditorium Giovanni Arpino, ha riconosciuto l’autentico valore di questo sport, ormai esistente da 70 anni.

A fare gli onori di casa il sindaco di Bra Gianni Fogliato, insieme all’assessore allo Sport Francesco Matera. Tra i presenti anche l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, insieme ai consiglieri provinciali Simone Manzone e Rocco Pulitanò e al vicepresidente vicario della Federazione italiana hockey, nonché presidente dell’hockey Lorenzoni, Pino Calonico.

Tra gli altri anche la conduttrice Nadia Mussetto, l’atleta veterana della Lorenzoni Antonella Trunfio, la consigliera della Federazione Italiana Hockey Rossella Gianfagna e tutti gli atleti, i dirigenti e i vari membri di Giunta e Comune.

Le dichiarazioni in occasione della serata di premiazioni (GUARDA IL VIDEO)

Ad esprimere le emozioni il sindaco Fogliato: “Io credo che Bra abbia vissuto un momento storico, veramente emozionante. Avevamo qui tutte le realtà dell’hockey braidese, dalla scuola Inder Singh, dalla Lorenzoni all’Hc Bra, pluripremiate con scudetti, Coppe Italia, Supercoppe, ma soprattutto avevamo un esempio di ragazzi e ragazze con passione, grandi valori dello sport e grande senso di squadra. Noi continueremo come ente locale a supportarli con sacrifici e progettare con loro un altrettanto roseo futuro”.

Priyech Bhana, il neozelandese simbolo dell’Hc Bra, uno dei simboli della squadra insieme al capitano Andrii Koshelenko:“È stata una bellissima serata, grazie al Comune che con onore ci ha accolto qui. Noi ci impegniamo sempre molto per portare il nome di Bra in Italia e in Europa. Questo weekend riprendiamo l’Élite con l’inizio del campionato di hockey su prato, cercando subito di vincere, poi abbiamo l’Eurocup a maggio e la Supercoppa di nuovo a luglio, quindi saremo molto impegnati, con già 4 titoli centrati sui 7 a disposizione. Potremmo anche arrivare a uno storico 7 su 7, che sarebbe un record non solo nell’hockey, ma in qualsiasi sport”.

Elena Carletti, capitana della Lorenzoni: “Quest’anno è stata un’annata d’oro per lo meno per l’indoor e il nostro recente scudetto. Dopo la conquista della Coppa Italia su prato, abbiamo poi portato a casa tutte le finali indoor dalle più giovani dell’Under 16 sino all’Under 21 e noi di Serie A Élite”.

L’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni: «Una storia di 70 anni di hockey, di uomini e donne che hanno dato vita a un percorso virtuoso, un valore per la Città di Bra, il Piemonte e la Provincia di Cuneo in giro per l’Italia con vittorie straordinarie. Sono orgoglioso di aver premiato tre squadre plurititolate a livello nazionale e non solo, che non potranno che far bene al nostro territorio con i valori sani dello sport».

Il consigliere della Provincia di Cuneo Simone Manzone: “È per noi un onore essere qui a premiare quello che è il risultato di tanto sacrificio, di tanta passione e di investimenti che arrivano dal territorio e dalle Amministrazioni che si sono susseguite a Bra. Gli stessi risultati arrivano dalla passione di un gruppo che ha parlato sempre di hockey e l’ha fatto tramite i ragazzi con esperienze incredibili”.

Pino Calonico, presidente della Lorenzoni e vice presidente federale della Federazione Italiana Hockey: “Bellissima serata, per cui devo ringraziare le istituzioni per l’invito. Abbiamo dato visibiità alle ragazze con Bra capitale dell’hockey. I 4 titoli conquistati dalla Prima squadra alle giovanili quest’anno sono un record in Italia, un altro lo era stato nel 2018 con la conquista da parte delle Senior della Coppa Italia e della Supercoppa indoor e dello Scudetto su prato”.

I RECENTI TITOLI CONQUISTATI DALLE TRE SOCIETA’ DI HOCKEY

La Lorenzoni femminile, del patron Pino Calonico, ha ottenuto lo scudetto numero 23 indoor a Bologna. Ad ottenere anche le ragazze dell’ Under 21 e 16 indoor.

La Scuola Hockey Inder Singh del presidente Giuseppe Rosciano, ha ottenuto invece il secondo posto nel campionato Ragazzi Under 16.

Plurititolato anche l’Hc Bra del presidente Giampiero Berrino: neocampione d’Italia della serie A Élite maschile indoor a Bologna (con la decima stella sul petto) e d’Europa all'EuroHockey Indoor Club Challenge I in Bulgaria. I gialloneri hanno anche ottenuto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia outdoor.