IL METEO DEL WEEKEND / Prima perturbazione primaverile con piogge diffuse domenica. Neve sulle Alpi Marittime

Sabato ancora tempo stabile, ma da domenica pomeriggio prima vera perturbazione primaverile, con tanta pioggia e neve in montagna anche a bassa quota sul cuneese. Potrebbe essere la prima di una serie che ci colpirà nella prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 7 e domani sabato 8 marzo. Oggi cielo coperto per nubi medie in dissolvimento durante il corso della giornata a partire da est. Domani sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità per velature da sudovest dalla serata.

Temperature in media con il periodo. Le massime saranno comprese generalmente tra 14 e 17 °C , mentre le minime domani mattina tra 4 e 7 °C sulle pianure, tra 9 e 10 °C sulle coste.

Venti localmente moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale mentre assenti o deboli altrove oggi, per domani assenti o deboli a regime di brezza ovunque.

Domenica 9 marzo. La giornata inizierà con cielo nuvoloso, nuvolosità in rapido aumento nel corso della mattinata per l'arrivo di una perturbazione dal Mediterrano occidentale. Piogge e rovesci intensi sulla Liguria a partire dal pomeriggio, in estensione verso est nel corso della serata. Piogge più diffuse e moderate su Piemonte e Valle d'Aosta. Nevicate con buoni accumuli su Alpi marittime a partire dai 700/800 m (fino 30/40 cm oltre i 1000 m). Non si esclude qualche fioccata anche a quote più basse tra Monregalese e Cebano. Accumuli via via inferiori andando verso nord con quota neve più alta (attorno 900/1000 m).

Temperature in calo nelle massime causa copertura nuvolosa e precipitazioni, con valori non oltre i 10/14°C, (localmente più in basso su pianure meridionali del cuneese). Minime invece in aumento domenica mattina.

Venti assenti o deboli su pianure, moderati su cime alpine, da moderati a localmente forti da est o nordest su coste liguri.

Tendenza da lunedì 10 marzo.

La settimana inizia con ancora piogge intense su settori orientali in nottata, e graduale miglioramento da ovest. Ma sarà una situazione temporanea e breve, in quanto la nuova configurazione generale della circolazione atmosferica favorirà il passaggio di più perturbazioni rapide nel corso della settimana da monitorare passo a passo. Dal punto di vista termico le temperature rimarranno sostanzialmente attorno alle medie del periodo.

PREVISIONI STAGIONALI

https://www.datameteo.com/meteo/665-Stagionali_Marzo_2025.html

PREVISIONE RISCHIO GRANDINE E DATI GRANDINATE

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

CUNEO

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

SAVONA

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona