"Un gesto generoso per i nostri alunni": la scuola dell'infanzia ringrazia il gruppo BNI

Una foto dell’incontro con la dirigente Bertolino, una rappresentanza di imprenditori BNI e del corpo docente e il sig. Roberto Ballauri della 'Scala del Re'.

"Con la presente intendiamo porgere, a nome dei bambini, delle famiglie, degli insegnanti del plesso e della dirigente scolastica prof.ssa Olga Bertolino il nostro pubblico ringraziamento per il generoso contributo con cui il gruppo di imprenditori BNI di Mondovì ha finanziato il progetto di musica dell’associazione Scala del Re APS rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia dei Piani di Breo.

Grazie a ciò nei mesi da gennaio ad aprile i nostri alunni, divisi per gruppi di età, attraverso attività motorie e percettive condotte dalla musicoterapeuta Federica, hanno potuto sviluppare abilità ritmiche e sonore, esprimere le loro emozioni, sviluppare la vocalità, scoprire gli elementi caratterizzanti la musica in modo divertente, preparando anche uno spettacolino finale. il 6 febbraio scorso, alla presenza della Dirigente scolastica,I bambini hanno potuto incontrare i rappresentanti dell’associazione BNI e della 'Scala del Re' regalando agli ospiti un cartellone con i loro disegni.

I.C. Mondovì 1"