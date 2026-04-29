Alba, l'Associazione Culturale Immigrati precisa : “Il nostro contributo in città si inserisce in un lavoro di rete”

Riceviamo e pubblichiamo da A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV.

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Gentile direttore,

in riferimento all’articolo pubblicato nei giorni scorsi sull’attività dell’associazione A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV e sul gesto solidale del volontario Kamal Brahim, si precisa che il contributo raccontato deve essere inteso all’interno di un più ampio lavoro di rete che, durante il periodo dell’emergenza freddo, ha coinvolto numerose realtà del territorio.

L’accoglienza e il supporto alle persone senza dimora ad Alba sono stati infatti resi possibili grazie alla collaborazione tra enti, servizi, volontariato e associazioni, ciascuno con compiti e responsabilità differenti ma complementari. L’intento dell’articolo era quello di valorizzare un’esperienza concreta di solidarietà e inclusione, senza attribuire ruoli esclusivi o prevalenti né sminuire il lavoro quotidiano svolto dalle altre realtà impegnate sul territorio.

Il contributo del volontario Kamal Brahim e dell’associazione A.C.I.A. si è concretizzato attraverso attività di volontariato, ascolto, orientamento e sostegno concreto alle persone in difficoltà, all’interno di un percorso condiviso con le altre realtà impegnate sul territorio.

Resta centrale il valore del gioco di squadra e della collaborazione tra istituzioni, volontari e associazioni, che anche nei mesi più difficili hanno garantito assistenza, ascolto e sostegno alle persone più fragili.

A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV.