Beppino Occelli conquista Pitti Taste con le nuove produzioni "made in Granda"

Oltre cinquant’anni di storia e una continua voglia di stupire, sperimentando nuovi abbinamenti.

Beppino Occelli ha conquistato anche Pitti Taste, il salone fiorentino dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, svoltosi a Firenze nel mese di febbraio.

A catturare l’attenzione dei visitatori e della stampa nazionale a Pitti Taste, tra oltre 850 espositori, sono state proprio le produzioni Occelli, in particolare gli ultimi prodotti realizzati: l'Occelli al caffè e l'aggrappato, citati da "Il Corriere della Sera" tra i prodotti più interessanti presentati nel corso della manifestazione.

Re indiscusso del burro, fatto con panna dolce di centrifuga da latte solo italiano, composto in panetti lavorati rigorosamente a mano, la produzione di Occelli ha un cuore squisitamente "made in Granda".

La sede storica del caseificio è a Farigliano, mentre le stagionature sono in Valcasotto, dove si svolge anche l’affinatura.

Una storia fatta di passione, lavoro artigianale e intuizioni vincenti, senza mai perdere di vista il territorio e le sue peculiarità. Non a caso le creazioni "Beppino Occelli" sono interpretazioni di antiche ricette che nascono tra le Langhe e le Alpi del mare e che rendono la provincia di Cuneo così speciale.

L' "Occelli al Caffè" è un formaggio unico, realizzato con latte esclusivamente piemontese che, dopo oltre un anno di stagionatura nelle cantine di Valcasotto, incontra la polvere di caffè che gli conferisce un profilo gustativo raffinato.

L'occhio non può che essere conquistato, invece, dall' "Aggrappato", formaggio avvolto in raspi d’uva, l’ "Aggrappato" è affinato con grappa di Marolo con aggiunta di bacche al pepe rosa, un'opera d'arte nell'aspetto e nel gusto.