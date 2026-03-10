KARATE / Doppio argento per l'Okinawa Caramagna al Trofeo Alto Milanese

Nella foto Stefano Allocco e Giacomo Bava

L'ASD Okinawa Caramagna torna da Busto Arsizio con un doppio podio al XXX Trofeo Alto Milanese di Karate, disputato domenica 8 marzo.

Stefano Allocco e Giacomo Bava hanno conquistato ciascuno la medaglia d'argento nel Kumite, specialità di combattimento, dimostrando sul tatami tecnica, determinazione e grande spirito sportivo.

Le due medaglie rappresentano un risultato prestigioso per la società caramagnese e testimoniano il livello raggiunto dagli atleti grazie al lavoro quotidiano in palestra e alla costante dedizione negli allenamenti.

Un plauso particolare va alla maestra Angela Monetti, sotto la cui guida tecnica gli atleti continuano a crescere e a ottenere risultati significativi nelle competizioni regionali e nazionali.

Il doppio argento di Busto Arsizio conferma la solidità del progetto tecnico dell'Okinawa Caramagna e la qualità del lavoro svolto con i giovani karateka del territorio.