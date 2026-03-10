TIRO CON L'ARCO / Gli Arcieri di Bra trionfano nella gara Fitarco 3D: battuti Clarascum e Arcieri delle Alpi

Domenica 8 marzo resterà una data da ricordare per gli Arcieri di Bra. Sul campo degli Arcieri della Porta Sarmatoria di Fossano, la squadra maschile braidese ha conquistato una straordinaria vittoria nella gara Fitarco 3D, imponendosi davanti a due formazioni storicamente tra le più competitive del circuito: il Clarascum e gli Arcieri delle Alpi.

Il quartetto composto da Enrico Cosmai, Paolo Bergese, Massimo Gagliardo e Sergio Cappai ha offerto una prestazione solida e costante lungo tutto il percorso di gara, dimostrando precisione, concentrazione e grande spirito di squadra su un tracciato tecnico e impegnativo, caratterizzato da numerosi bersagli tridimensionali immersi nel contesto naturale del campo fossanese.

Fin dalle prime piazzole gli Arcieri di Bra hanno mantenuto un ritmo elevato, riuscendo a costruire progressivamente il vantaggio necessario per difendere la leadership fino al termine della competizione. La squadra ha così conquistato il primo gradino del podio, precedendo due realtà di grande tradizione nel tiro con l’arco 3D come il Clarascum e gli Arcieri delle Alpi.

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando l’alto livello tecnico della competizione e la presenza di numerosi atleti esperti provenienti da diverse società del territorio. La prestazione degli arcieri braidesi è stata caratterizzata da grande precisione sui tiri più complessi e da una gestione impeccabile delle distanze e delle traiettorie, elementi fondamentali nel tiro di campagna e nel 3D.

Per gli Arcieri di Bra si tratta di una vittoria importante che conferma il buon momento della società e il valore dei suoi atleti, capaci di distinguersi in una disciplina che richiede tecnica, esperienza e grande capacità di adattamento alle condizioni del percorso.

La giornata di Fossano si chiude quindi con una soddisfazione significativa per il club braidese, che torna a casa con una vittoria prestigiosa e con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli nel panorama del tiro con l’arco 3D regionale.