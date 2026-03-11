La storia di Ernesto Prando in classe a Saliceto: la figlia racconta la campagna di Russia

Lunedì mattina, una classe terza delle Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto, ha vissuto a Saliceto un’esperienza che difficilmente dimenticherà. Non si è trattato di una lezione ordinaria, ma di un vero e proprio viaggio nella storia, raccontato con voce viva, fatta di ricordi ed emozioni. L’assessore al Bilancio e ai Finanziamenti del Comune di Plodio (Sv), Carme Prando, ha varcato la soglia della scuola portando con sé un pezzo di storia vissuta dalla propria famiglia.

Il tema delle lezioni di storia di quest’anno prevede la Seconda Guerra Mondiale, ma ascoltare le vicende di un reduce ha reso le pagine dei libri storie vive e palpabili. Carme ha scelto di parlare di suo padre, Ernesto Prando, nato a Plodio nel 1919, decano del piccolo comune valbormidese e protagonista della tragica campagna di Russia, scomparso nel marzo 2018.

Con voce ferma e occhi lucidi, l’assessore ha trasportato i ragazzi nelle steppe gelide, dove Ernesto, appartenente alla divisione Alpina Cuneense, affrontò fame, freddo e combattimenti senza mai perdere la dignità. Storie di resistenza e sacrificio hanno preso vita davanti agli studenti.

"Mio padre l’ha vissuta e combattuta tutta – racconta Carme –. La docente mi ha invitata a condividerne i ricordi con i ragazzi e ho accettato volentieri".

Prosegue la docente di Italiano e Storia, prof.ssa Stefania Moretti: "Questo incontro è stato molto importante perché ha portato i ragazzi a ragionare su quanto tremende e devastanti siano le guerre, riflessioni che sono particolarmente significative e importanti in questo periodo storico, alla luce di quanto sta succedendo in Europa e in medio Oriente".