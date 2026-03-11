La fariglianese Jessica Borra riceve il premio "Libere di scegliere" alla Camera dei deputati

Importante riconoscimento per Jessica Borra, hair stylist di Farigliano che, la scorsa settimana, alla vigilia della Giornata Internazionale della donna, è stata premiata alla Camera dei deputati, nel corso del convegno "Libere di scegliere", dedicato all'empowerment e alla libertà di scelta femminile.

"Un riconoscimento - ha detto Borra - che porto nel cuore e che mi sprona a continuare con ancora più determinazione questo percorso".

L'evento si è tenuto nella sala del Refettorio a Montecitorio, con ampia presenza di rappresentanze delle istituzioni, del mondo accademico e dello spettacolo.

Jessica Borra, titolare di "Teste fra le nuvole", ha ricevuto il premio per "l'impegno e l'esempio nel promuovere la libertà, fondamento di rinascita, coraggio e rispetto".