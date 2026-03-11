Cuneo, pubblicato il manuale sulle Linee Guida per l'autismo in età evolutiva

È uscito, per i tipi della Erickson, un volume scritto a quattro mani da Maurizio Giuseppe Arduino, direttore della struttura di Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo dell’Asl CN1 e responsabile del C.A.S.A. (Centro per l’Autismo e Sindrome di Asperger), e Giovanni Valeri, neuropsichiatra infantile, psicologo e psicoterapeuta in servizio presso l’ospedaIe pediatrico Bambino Gesù.

Il volume "Linee Guida per l’autismo in età evolutiva", offre una lettura approfondita e aggiornata della Linea guida italiana sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini/e e adolescenti (2023-2025), mettendola a confronto con le più significative Linee guida internazionali, cosa che costituisce un plus interessante per i professionisti del settore.

“L’autismo oggi richiede una visione complessa e integrata - spiegano gli autori -, capace di considerare non solo gli aspetti clinici, ma anche le trasformazioni sociali, i contesti di vita e la qualità dell’esistenza delle persone autistiche e delle loro famiglie”.

La prima parte del libro analizza il percorso metodologico che porta alla costruzione delle Linee guida, sintetizzando le raccomandazioni nazionali e internazionali, con particolare attenzione agli interventi non farmacologici. La seconda parte raccoglie i contributi di esperti ed esperte provenienti da ambiti diversi (medico, psicologico, logopedico, riabilitativo ed educativo) che propongono una lettura critica delle indicazioni.

Il volume è arricchito da esempi diagnostici e terapeutici e si configura come uno strumento di riferimento per chi è chiamato a progettare e realizzare percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali ed educativi coerenti con le raccomandazioni più aggiornate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con ASD e delle loro famiglie.