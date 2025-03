Cherasco: da maggio il velox sulla strada provinciale 7 sarà di ultima generazione

Il velox di Cherasco, quello sulla provinciale 7, l'unico di competenza dell'ente Provincia, da maggio prossimo sarà sostituito con un apparecchio di ultima generazione.

E' quanto comunicato dalla società che fornisce il rilevatore di velocità e che si occupa del posizionamento e della configurazione del dispositivo, gestisce le operazioni di misurazione, verifica i dati acquisiti e fornisce supporto tecnico immediato.

Supporto tecnico necessario in particolare dopo le macro sviste di inizio anno, con due automobilisti sorpresi a fare velocità non possibili per i loro veicoli (184 km/h non è una velocità per tutti!). Dopo i due episodi di cui abbiamo dato notizia, c'è stato un confronto tra la Provincia e la società, che ha appunto annunciato, dopo aver ovviamente verificato il dispositivo attuale e averne confermato la regolarità - non ci sarebbero, infatti, stati altri problemi - di essere pronta ad installare un super velox.

Certo, non una gradita notizia per gli automobilisti che passano ogni giorno sulla provinciale 7, ma abbiamo almeno la certezza che, per ora, la Provincia non installerà ulteriori impianti di propria esclusiva e totale competenza.

A parte il velox di Cherasco, infatti, tutti gli altri presenti, seppure su strade provinciali, sono installati dai Comuni. E' il caso di Pogliola: sulla provinciale 564, è di competenza del Comune di Mondovì. Gli incassi vengono suddivisi tra i due enti: Comune e Provincia.

Quello di Cherasco è l'unico i cui introiti sono tutti della provincia. I multati dalla sua installazione, ottobre 2023? Solo l'1,1 % degli oltre 5 milioni di veicoli e mezzi transitati.