Revello, incendio nel cortile di un’abitazione: coinvolte bombole di gas

Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica relative a un incendio divampato nella prime ore di questa mattina, mercoledì 11 marzo, nel cortile di un'abitazione nel comune di Revello.

L'allarme è scattato attorno alle 2.30 in via San Giovanni. L'incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, hanno coinvolto alcune bombole di gas. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Saluzzo il rogo è stato contenuto e non si registrano persone ferite.

Da Torino è intervenuto il gruppo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del Fuoco per la bonifica dei materiali presenti in loco e dell'area.

I rilievi sono affidati ai Carabinieri.