Saluzzo, i consiglieri di minoranza disertano la Commissione urbanistica per protesta

Restano tesi i rapporti tra minoranze e maggioranza a Saluzzo.

Dopo l’uscita dall’aula sul caso delle nomine nella Fondazione Crs, questa volta è il verde pubblico ad aprire un nuovo fronte di ostilità.

I consiglieri Sanzonio, Giordana e Damiano hanno disertato la Commissione urbanistica convocata per le 17,30 di ieri sera, mercoledì 11 marzo, che aveva come unico punto all’ordine del giorno l’ “esame delle proposte di progetti relativi al verde urbano”.



“Sapendo già tutto dai giornali – spiegano i tre consiglieri di opposizione in una nota stampa - , abbiamo deciso di non prestarci ad un’ennesima farsa, questa volta architettata dalla vicesindaca Neberti. Questa ritrovata attenzione al verde in città ci pare più che altro un’operazione di marketing, che é certo maldestra se non accompagnata da un progetto complessivo su viabilità, parcheggi, mercati settimanali e commercio cittadino”.

Gli esponenti della minoranza contestano il fatto che la Commissione urbanistica sia stata convocata dopo che, lunedì mattina 2 marzo, la giunta aveva già illustrato il progetto di intervento in merito al verde urbano.

Dura la critica: “La maggioranza non ci cerchi a cose fatte e non prenda in giro non tanto noi, ma soprattutto i saluzzesi sul verde urbano: gli scempi di piazza XX Settembre ce li ricordiamo ancora, mentre oggi tocca a via Savigliano, dove non si riesce a essere ‘inclusivi’ nemmeno verso gli aceri abbattuti in fretta e furia”.



“Sempre sul verde urbano e sull’importanza dell’ombra – osservano Damiano, Giordana e Sanzonio - prendiamo atto che la maggioranza ha iniziato un ragionamento sulle temperature in certi luoghi della città nel mese di agosto: potrebbe esserci anche corso Italia? Aspettiamo le prossime edizioni dei giornali locali per una conferma”’.

In sostanza, le minoranze ritengono un affronto l’aver portato all’esame della competente commissione consiliare un progetto non solo annunciato una decina di giorni fa nel corso di una conferenza stampa, ma già in corso di realizzazione come l’intervento d’inizio settimana relativo a via Savigliano dimostra.