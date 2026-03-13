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Sport | 13 marzo 2026, 18:08

CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Pineto per rilanciare le sue ambizioni di salvezza

Giallorossi di scena allo stadio “Pavone Mariani” dopo avere osservato il proprio turno di riposo

(ph longoni, vis pesaro)

(ph longoni, vis pesaro)

Si entra nel rush finale del campionato di Serie C: sette partite che, se affrontate come altrettante finali, potrebbero regalare all’AC Bra la salvezza diretta.

I giallorossi sono attesi domani, sabato 14 marzo, dall’importante sfida sul campo del Pineto. Il match, valido per la 32ª giornata, andrà in scena allo stadio “Mimmo Pavone e Alessandro Mariani”: fischio d’inizio alle 14:30.

Il Bra arriva da dieci giorni di intensi allenamenti: i piemontesi hanno osservato il turno di riposo nello scorso week-end, osservando da fuori i tanti movimenti che ci sono stati nella zona playout. I braidesi erano usciti sconfitti dall’ultimo match giocato a Pesaro (2-1 in favore dei padroni di casa della Vis), stop preceduto dall’importante pareggio per 1-1 al “Sivori” contro la Pianese (gol partita di Scapin al 95’).

L’obiettivo per i ragazzi di mister Fabio Nisticò è sicuramente quello di tornare alla vittoria che manca ormai da più di un mese: era infatti il 31 gennaio quando vinsero in casa con il Gubbio (1-0 e rete del solito Sinani). Da allora quattro sconfitte e due pareggi: risultati che li hanno allontanati dalla salvezza diretta, ora distante quattro punti.

Il Pineto arriva dalla sconfitta di misura maturata sul campo della Pianese (0-1), stop preceduto dalle due importanti vittorie ai danni di Perugia (0-1 in Umbria) e Forlì (3-2 al “Pavone e Mariani” arrivato in pieno recupero). Gli abruzzesi potranno contare ancora una volta sul loro bomber Giovanni Bruzzaniti: 10 sigilli per lui in stagione e quinta posizione nella classifica marcatori del girone B (in testa sempre D’Uffizi dell’Ascoli a 12).

Come dichiarato dal tecnico pinetese Ivan Tisci, l’obiettivo ad inizio anno per i teramani era la salvezza. Ora che il traguardo per loro è ampiamente raggiunto, i biancoazzurri proveranno a racimolare più punti possibili nelle ultime sette giornate, così da assaltare la zona calda della graduatoria.

In classifica il Pineto è ottavo con 42 punti, a una sola distanza dal quarto posto. I braidesi, invece, sono penultimi (18esimi) a quota 26, a quattro lunghezze dalla 15ª posizione che rappresenta la salvezza diretta.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata gli abruzzesi si imposero per 2-1 al “Sivori” con Pellegrino e D’Andrea che risposero all’iniziale vantaggio di Lionetti. I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.80) con il successo degli ospiti che è dato a quota 4.10.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con telecronaca di Angelo Taglieri) e su NOW.

La partita sarà diretta da Michele Maccorin di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin di Vicenza, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata e operatore FVS Ludovico Esposito di Pescara.

Prossimo appuntamento per il Bra venerdì 20 marzo in casa contro la capolista Arezzo. Fischio d’inizio alle 20:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Samuele Bernardi

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