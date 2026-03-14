“Un sorriso per Giorgia” già sold out a Mondovì l'edizione 2026

L’edizione 2026 di “Un sorriso per Giorgia”, evento benefico in memoria di Giorgia Cavarero organizzata da Esedra Mondovì con LILT Cuneo e Famija Monregaleisa 1949, conferma il suo appeal: la serata di venerdì 20 marzo al Teatro Baretti è sold out. Pochi posti restano per sabato 21 marzo al Teatro Toselli di Cuneo, con i Trelilu protagonisti dello show “Love alla còc” accompagnati da Carlotta Iossetti.

Nato nel 2007, il progetto ha raccolto 189.000 euro in 18 edizioni (pausa 2020) per iniziative sociali, come laboratori scolastici, trasporti oncologici e progetti inclusivi. Quest’anno finanzia la “Sala Giorgia” all’Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì (arredi e decorazioni), attività LILT per pazienti e prevenzione scolastica, cottura ceramica al Liceo Artistico e prima dotazione per la Stanza Snoezelen multisensoriale al Centro Sirio di Villanova Mondovì.

La Famija Monregaleisa dona TV al reparto Week/Day Surgery dell’Ospedale Regina Montis Regalis. I biglietti (15 euro platea/palchi, 12 euro altri posti) devolvono l’intero incasso in beneficenza; prenotazioni: Esedra Mondovì (0174 552192, esedramondovi@gmail.com), LILT Cuneo (0171 697057, segreteria@legatumoricuneo.it