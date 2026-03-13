Alba, sull’emergenza senza dimora interviene anche A.C.I.A.: “Solidarietà e collaborazione per trovare soluzioni dignitose”

Il tema delle persone senza dimora ad Alba continua ad animare il dibattito cittadino. Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi da don Domenico De Giorgis, direttore della Caritas diocesana albese, che ha invitato la comunità a interrogarsi su cosa accadrà con la fine dell’accoglienza invernale, arriva ora anche la presa di posizione di A.C.I.A. ODV – Associazione Culturale Immigrati Alba.

Al centro della riflessione resta la chiusura prevista a fine marzo della struttura emergenziale di via Ognissanti, attivata nei mesi più freddi grazie alla collaborazione tra istituzioni, volontari e associazioni del territorio e che ha permesso a diverse persone senza dimora di trovare un riparo notturno durante l’inverno.

Nel ricordare questo lavoro condiviso, l’associazione sottolinea come il dormitorio sia stato possibile grazie all’impegno di molte realtà locali. Non solo la Croce Rossa Italiana, ma anche diverse associazioni hanno dato il loro contributo per sostenere le persone senza fissa dimora nei momenti più difficili.

Tra queste anche A.C.I.A. ODV, che ha collaborato offrendo la propria disponibilità per aiutare le persone più fragili.

“Come associazione siamo sempre disponibili ad aiutare e collaborare per sostenere le persone senza fissa dimora. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari che si sono impegnati nel dormitorio di emergenza. Crediamo che la solidarietà e la collaborazione tra associazioni e istituzioni siano fondamentali per trovare soluzioni concrete e dignitose per queste persone”, dichiara Elbounadi Abdelkhalek, presidente dell’associazione.

L’intervento dell’associazione si inserisce nella riflessione più ampia che si sta aprendo in città sulla necessità di costruire risposte condivise e durature, capaci di affrontare una situazione che non riguarda soltanto l’emergenza dei mesi invernali ma il tema più generale dell’accoglienza delle persone più fragili.

Per questo A.C.I.A. ODV ribadisce la propria disponibilità a continuare a collaborare con il Comune di Alba, con la Caritas e con tutte le realtà del territorio per affrontare insieme questa situazione e trovare soluzioni che permettano di garantire accoglienza e dignità alle persone senza dimora.