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Sport | 15 marzo 2026, 10:45

BIATHLON / Il cuneese Nicolò Giraudo vince la sprint di Coppa Italia Fiocchi

Successo dell’atleta dell’Esercito nella gara a Forni Avoltri sulle nevi della Carnia Arena. Bene anche Francesca Brocchiero, settima tra le donne

BIATHLON / Il cuneese Nicolò Giraudo vince la sprint di Coppa Italia Fiocchi

Prima giornata di gare sulle nevi friulane di Forni Avoltri, alla Carnia Arena, dove sono andate in scena le competizioni valide per i titoli italiani giovanili e per la Coppa Italia Senior di biathlon.

Nella sprint maschile valevole per la Coppa Italia Fiocchi arriva una bella vittoria per il cuneese Nicolò Giraudo (Esercito). L’atleta piemontese si è imposto con il tempo di 31’34”, commettendo un solo errore al poligono (0+1) ma facendo la differenza soprattutto sugli sci.

Giraudo ha preceduto di 43 secondi Felix Ratschiller, mentre al terzo posto si è classificato Alex Perissutti, penalizzato da due errori nella serie in piedi. Buoni piazzamenti anche per altri azzurri: Paolo Barale (Fiamme Oro) ha chiuso al settimo posto, mentre Thomas Daziano (Esercito) si è classificato nono.

Nella gara femminile, invece, tripletta friulana targata Esercito con Sara Scattolo (0+0), che ha conquistato la vittoria in 23’41”. Alle sue spalle Astrid Plosch (0+0) con un distacco di 14 secondi e la sorella Ilaria Scattolo (1+0), terza a 53 secondi. La piemontese Francesca Brocchiero (Esercito) ha chiuso al settimo posto.

La giornata ha visto anche l’assegnazione dei titoli italiani nelle categorie giovanili con le gare a staffetta.

Tra gli Aspiranti maschili il successo è andato alle Alpi Centrali A in 52’11”8 con Dario Clementi, Matteo Zanoli e Nicolò Pedranzini. Secondo posto per le Alpi Occidentali (Jonathan Giordano, Giacomo Maurino e Nicola Giordano) con un ritardo di 1’48”4, mentre terzo è arrivato l’Alto Adige B con Luca Aricò, Matthaeus Schwitzer e Leo Schwienbacher a 2’08”8. Buon quinto posto per le Alpi Occidentali D con Liam e Joei Lisciandrello e Lorenzo Crimaldi.

Nella gara femminile Aspiranti successo delle Alpi Occidentali con Elena Carletto, Lucia Brocchiero e Viola Camperi. Alle loro spalle le Alpi Centrali con Camilla Andreola, Angelica Maria Rini e Benedetta Bracchi, mentre il terzo posto è andato al Piemonte con la squadra AOC B composta da Caterina Parola, Cloe Giordano e Giada Grosso. Nono posto per l’AOC C con Vittoria Caffa, Alice Ballario e Ludovica Giordanengo.

Nella categoria Giovani maschile dominio dell’Alto Adige che ha monopolizzato le prime quattro posizioni. L’oro è andato all’Alto Adige A con Andreas Braunhofer, Jonas Tscholl e Aaron Niederstaetter in 1h04’18”. Secondo posto per l’Alto Adige B con Julian Huber, Rafael Santer e Jan Steinkasserer, mentre il bronzo è stato conquistato dall’Alto Adige C con Gabriel Haller, Elias Niederstaetter e Alex Fontana. Quinta posizione per le Alpi Occidentali A con Stefano Occelli, Filippo Massimino e Jacopo Piasco.

Tra le Giovani femminili successo per le Alpi Occidentali A con Luna Forneris, Matilde Giordano e Magalì Miraglio Mellano. Secondo posto per le Alpi Occidentali B con Gaia Gondolo, Alice Gastaldi e Iris Cavallera, mentre terza è arrivata l’Alto Adige A con Nina Nocker, Sofie Lena Haller e Thea Wanker.

Nella categoria Under 21, con sette squadre al via, tra gli uomini ha vinto il terzetto dei Carabinieri composto da Adam Ferdick, Hannes Bacher e Manuel Contoz con il tempo di 1h03’46”3. Secondo posto per l’ASIVA con Michel Deval, Alessandro Rizzi ed Edoardo Scagliarini, mentre terzo è arrivato il Friuli Venezia Giulia con Marco Da Pozzo, Marco Iorio e Filippo Tach.

Tra le donne Under 21 lo scudetto è andato alle Fiamme Oro con Denis Maestri, Maya Pividori e Carlotta Gautero in 1h02’16”3. Secondo posto per il Trentino con Alessia e Sara Forlin e Maddalena Ballan, mentre terza si è classificata la squadra dell’Alto Adige con Eva Hutter, Eva Weiss ed Ester Cruciani.

c.s.

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