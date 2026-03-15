CALCIO ECCELLENZA / Cuneo corsaro ad Alba, i biancorossi espugnano il “Coppino” 1-0

È finito 0-1 il match tra Albese 1917 e AC Cuneo 1905, valido per la 25a giornata del campionato di Eccellenza.

Decide la sfida dello stadio “Michele Coppino” la rete biancorossa del giovane Ghibaudo (34’).

Il Cuneo arrivava dalla sconfitta di misura in casa contro il Fossano (0-1, Marchetti), mentre l’Albese aveva pareggiato l’ultimo match a Cherasco (1-1, rete ospite di Gomez).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:31 allo stadio comunale “Michele Coppino”. Padroni di casa in tradizionale maglia a strisce biancoazzurre mentre gli ospiti con la divisa blu.

Nell’umido pomeriggio albese l’inizio di match è equilibrato con i biancoazzurri che provano a gestire il ritmo dell’incontro. Allo scoccare del decimo minuto arriva il primo squillo: Ennasry si propone sulla sinistra, salta due uomini e mette una gran palla a rimorchio su cui arriva Delledonne che al volo lascia partire un potente mancino che si infrange sull’incrocio dei pali. Al 16’ a provarci è Nacci che, su punizione, va vicino allo 0-1. Al 25’ i langaroli tornano a rendersi protagonisti con Gomez: Cavalieri blocca con fermezza. Pochi secondi più tardi a rispondere è Caristo, conclusione morbida di poco alta. Al 34’ il Cuneo sblocca la partita: Derrick Gyimah insiste per l’ennesima volta sulla sinistra, si accentra e molto prontamente serve Ghibaudo che, solo da pochi passi, segna il facile 0-1. I padroni di casa provano a rispondere immediatamente con la punizione di Gomez, pallone abbondantemente alto (36’). Sul finire del primo tempo i biancorossi vanno vicini al raddoppio: Caristo, su punizione da posizione defilata, lascia partire un insidioso destro rasoterra ma Russo devia prontamente. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, nel quale il Cuneo si rende ancora pericoloso con il solito Gyimah. Finisce dunque la prima frazione con gli ospiti avanti 1-0.

A inizio ripresa le due formazioni tornano a studiarsi con l’Albese che tiene il pallino del gioco e la truppa di Bianco che si “limita” a colpire di rimessa. Al 60’ i langaroli ci provano con Gomez ma il numero 9 è ancora una volta impreciso. Il match si fa nervoso e il livello tecnico sembrerebbe abbassarsi. Al 75’ il neoentrato Bianco si fa subito vedere e, sull’ottimo assist di Gyimah, impensierisce Russo che deve respingere sul primo palo. Al 79’ le “Aquile” si divorano lo 0-2 con Nacci che, ben smarcato da Caristo, si fa ipnotizzare da Russo che tiene a galla i suoi. Passano pochi secondi e Nacci ci riprova con il mancino dalla distanza, palla fuori di mezzo metro. A dieci minuti dalla conclusione girandola di cambi per entrambe le compagini. Assedio sterile dell’Albese nel finale. L’arbitro assegna sei minuti di recupero. Al 94’ Redi scodella un’ottima palla in mezzo per Galvagno che di testa conclude di poco oltre la traversa. Non succede più nulla e quindi al “Coppino” finisce 0-1 in favore dei cuneesi.

In classifica il Cuneo opera il sorpasso salendo a quota 49, mentre l’Albese rimane ferma a 47 punti.

Nel prossimo turno di campionato, che si giocherà domenica 22 marzo, il Cuneo ospiterà il Chieri al “Paschiero”, mentre l’Albese farà visita alla capolista Alessandria. Per entrambe fischio d’inizio alle ore 14:30.

TABELLINO:

ALBESE – CUNEO 0-1

Albese (4-3-3): Russo, Vidotto, Vespa, Bellocchio, Grimaldi (87’ Amansour), Bosio, Delledonne (75’ Burnescu), Deljallisi, Gomez (75’ Galvagno G.), Ennasry (80’ Kane), Redi. A disposizione: Ferlisi, Asteggiano, Galvagno F., Manera, Manuele. Allenatore: Giancarlo Rosso

Cuneo (4-3-3): Cavalieri, Bernardi, Scotto, Giraudo, Rizzo, Rastrelli (94’ Delmastro), Magnaldi, Nacci (80’ Orlando), Ghibaudo (73’ Bianco), Gyimah (87’ Benso), Caristo (80’ Regolanti). A disposizione: Aime, Silvestro, Dutto, Sigaudo. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: Ghibaudo 34’ (C)

Ammoniti: Grimaldi (A), Gomez (A), Deljallisi (A), Scotto (C), Rastrelli (C), Cavalieri (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Albese 1 – Cuneo 3

Arbitro: Federico Bray di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Agù di Pinerolo e Luca Orabona di Pinerolo