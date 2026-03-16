Territori, turismo e nuove visioni: torna tabUi EVOLVE, il laboratorio italiano sul futuro dei luoghi

Sabato 14 marzo è stata presentata ufficialmente la III edizione di tabUi EVOLVE, l’evento ideato da tabUi e dedicato all’innovazione del turismo, alla valorizzazione dei territori e alle nuove visioni di sviluppo locale.

Nato come spazio di confronto tra esperienze, tecnologie e testimonianze capaci di raccontare come sta cambiando il modo di viaggiare e di vivere i luoghi, tabUi EVOLVE si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più originali nel panorama italiano dedicato al futuro del turismo e al rapporto tra comunità, innovazione e territorio.

L’evento tornerà il 28 aprile 2026 ad Alba, presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca”, con una nuova edizione che si preannuncia ancora più ricca di contenuti e di visioni.

Promosso da tabUi , piattaforma digitale nata per valorizzare i territori e connettere i viaggiatori con esperienze autentiche , l’evento rappresenta oggi un vero e proprio laboratorio di idee sul futuro del turismo e sulla necessità di costruire modelli di sviluppo più sostenibili e consapevoli.

Nel corso degli ultimi anni tabUi si è affermata come una realtà innovativa nel panorama del travel digitale, con una community in continua crescita e una visione che mette al centro il territorio, la sostenibilità e la scoperta di luoghi spesso lontani dai grandi flussi turistici.

Proprio da questa visione nasce tabUi EVOLVE, un evento pensato per mettere in dialogo mondi diversi – dall’impresa alla cultura, dal design alla tecnologia, fino alle istituzioni – con l’obiettivo di immaginare nuove prospettive per il turismo contemporaneo.

Un evento che cresce di anno in anno

Fin dalla sua prima edizione, tabUi EVOLVE ha saputo distinguersi per il format dinamico e per la qualità dei contenuti proposti.

Nel 2024, la prima edizione ospitata ad Alba negli spazi di Miroglio Fashion ha dato vita a un confronto dedicato all’evoluzione del turismo, portando sul palco esperti, imprenditori e innovatori chiamati a raccontare come tecnologia, sostenibilità e nuovi comportamenti dei viaggiatori stiano trasformando il settore.

L’anno successivo, nel 2025, l’evento ha compiuto un ulteriore salto di scala scegliendo una location altamente simbolica: la pista dell’Aeroporto di Cuneo Levaldigi. Qui nove relatori si sono alternati sul palco con interventi brevi in stile TED, offrendo al pubblico visioni e prospettive sul turismo internazionale, sulle nuove rotte del viaggio e sulle sfide future del settore.

Le due edizioni hanno ottenuto un’importante risonanza mediatica e hanno contribuito a consolidare tabUi EVOLVE come un appuntamento capace di unire contenuti di alto livello, storytelling e momenti di confronto diretto con il pubblico.

Il tema 2026: Human Urban Balance

La terza edizione di tabUi EVOLVE sarà dedicata al tema “Human Urban Balance”, una riflessione sul delicato equilibrio tra l’essere umano e i luoghi che abita o attraversa.

In un’epoca segnata da grandi trasformazioni sociali, tecnologiche e ambientali, città, borghi e destinazioni turistiche sono chiamati a ripensare il proprio rapporto con le persone e con il territorio. La crescita dei flussi turistici, le nuove modalità di viaggio e la crescente attenzione alla sostenibilità pongono oggi una sfida fondamentale: trovare un equilibrio tra fruizione dei luoghi, qualità della vita delle comunità locali e tutela del patrimonio culturale e naturale.

Human Urban Balance nasce proprio da questa esigenza: immaginare modelli di sviluppo capaci di coniugare innovazione, rispetto dei luoghi e centralità dell’essere umano.

Attraverso testimonianze, visioni e storie concrete, l’evento proverà a raccontare come sia possibile costruire un nuovo rapporto tra turismo, tecnologia e territorio, mettendo al centro non solo l’esperienza del viaggiatore ma anche quella delle comunità che quei luoghi li vivono ogni giorno.

Speaker svelati nelle prossime settimane

Anche per l’edizione 2026 il palco di tabUi EVOLVE ospiterà protagonisti di primo piano provenienti da ambiti diversi: cultura, innovazione, imprenditoria, design, arte e comunicazione.

I nomi degli speaker e la composizione dei panel non saranno però rivelati immediatamente. L’organizzazione ha infatti scelto di svelare progressivamente i protagonisti dell’evento nelle settimane che precederanno la data del 28 aprile, creando un percorso di avvicinamento che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle voci e delle storie che animeranno questa nuova edizione.

Patrocini e partner

La III edizione di tabUi EVOLVE è realizzata grazie al supporto di partner istituzionali, sponsor e realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere un progetto capace di promuovere una nuova cultura del turismo e della valorizzazione territoriale.

Un ringraziamento particolare va agli enti patrocinatori, ai partner tecnici e agli sponsor che contribuiscono alla realizzazione dell’evento e alla crescita di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rafforzare il dialogo tra innovazione, comunità e territori.

Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Alba, Fedeturismo Confindustria, Confindustria Piemonte, Confindustria Cuneo, Camera di Commercio Cuneo, CAI Piemonte, ANCI Piemonte, Ente Langhe Monferrato Roero, Ente Fiera di Alba.

Tra gli sponsor: DORO DESIGN, Target Concessionaria Alba, Spazio Conad Alba Center, Banca d’Alba, Giusy Rivetti Immobiliare, Studio Ansaldi & Associati, Symed Medicina del lavoro, g.b. Costruttori, Ollipay, Commodoro, Gip Italia.

Con tabUi EVOLVE, tabUi prosegue così il proprio percorso di ricerca e sperimentazione nel mondo del turismo contemporaneo, promuovendo una visione capace di coniugare tecnologia ed etica, sviluppo e sostenibilità, innovazione e rispetto dei luoghi.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i primi aggiornamenti sul programma e sugli ospiti attraverso i canali ufficiali dell’evento.