ATLETICA / Federico Bruno di Acqua S. Bernardo Mondovì domina i 60 metri al Meeting Giovanile di Bra

Bra – 14 marzo – Meeting Giovanile

Federico Bruno davanti a tutti sui 60 metri

Sabato 14 marzo il calendario indoor piemontese prevedeva l’ultima manifestazione in sala ed è stata dedicata alla categoria U14 (2013 – 2014) e esordienti A (2015-2016) con una bel meeting di velocità e ostacoli con al via quasi 300 atleti.

Oltre 30 le canotte rosse presenti, compresi gli atleti dei Poli di decentrati, che si sono ottimamente comportati andando a centrare numerosi miglioramenti. Tanti anche gli esordi da parte dei “giovani” dei nuovi corsi di avviamento, in particolare da Camerana/Saliceto dove quest’anno è stato attivato in via sperimentale un Polo. Tra gli esordienti impegnati in un biathlon (50 ostacoli e piani) si sono distinte le cebane Caterina Merenda 2ª nella classifica generale con 1.216 punti (3ª sugli hs in 9”64 e 2ª sui piani con 8”07) e Letizia Maria Siciliano 3ª con 1.170 punti (9”79 e 8”15); 10ª la compagna di squadra Sodeline Ferretti, quindi Letizia Raineri, Selina Manfredi, Iride Gemignani. In campo maschile bene Michele Murizzasco, Tommaso Marchini e Lorenzo Barbero.

[Federico Bruno sul podio]

Per la categoria Ragazzi sugli scudi Federico Bruno che ha fatto sua la finale dei 60 metri piani con l’ottimo 7”95 ed è giunto 2° in quella degli ostacoli con 9”51. Il dato molto positivo è stata la prestazione di squadra che ha confermato la profondità data dai tecnici che seguono la categoria: Edoardo Giani, Pietro Migliore, Michele Aimo con il supporto di Andrea Siccardi e Thomas Giordano. Negli ostacoli centrano la finale concludendo rispettivamente al 6° e 7° posto Giacomo Renesto e Rayan Bruno quasi appaiati (9”72 e 9”76). Molto bene anche Lorenzo Ferracane alla sua prima esperienza con le barriere che rimane fuori per poco con 10”31; si rifà poco dopo concludendo al 4° posto la finale dei 60 piani con 8”40 dove si mette in luce il carrucese Tommaso Rosso 7° in 8”51 (al rientro dopo un lungo stop) e Giacomo Renesto 9° con 8”55 (fuori dalla top ten per quattro centesimi Rayan Bruno 8”64). Tra le Ragazze Soraya Musso 11ª nei 60 con barriere in 11”14, mentre sui piani ha fatto segnare 9”22 nei piani.

Questi gli altri tempi (60 e 60 hs): Matteo Ciocca 11”22 e 9”46, David Ionut Goldan 11”86 e 9”17, Matteo Griseri 12”03 e 9”71, Andrea Garello 12”23 e 8”83, Christian Borgna 12”82 e 10”52. Lucia Casalini 11”25 e 9”18, Yasmine Bendiboun 11”50 e 9”79, Carlotta Bianciotto 11”92 e 9”25, Ruth Garassino 12”01 e 9”20, Clelia Gasco 12”12 e 10”60, Rebecca Blengino 12”28 e 9”68, Olimpia Curati 12”45 e 9”21, Adele Medana 12”80 e 10”25, Sofia Cui 13”30 e 10”18, Lisa Paoletta 13”54 e 10”23.

Mondovì – 14 marzo – “2 Passi per l’Autismo”

3ª Sara Bruno e 7° Niccolò Denina

[Denina in azione a Mondovì]

La settima edizione della “2 Passi per l’Autismo” si è svolta condizioni difficili che hanno messo a dura prova i protagonisti: freddo e pioggia hanno accompagnato i 120 partenti sul nuovo tracciato da 16 km nell’Urban Trail. Ha vinto Paolo Daniele della Boves Run in 1h02’49 davanti per 1’37” a Ganfranco Cucco (Frecce Bianche) e Stefano Giordano (Dragonero) in 1h05’15”. Per l’Atletica Mondovì 7° Nicolò Denina in 1h08’50” e 14° Marco Ratti in 1h21’03”; a seguire i compagni di squadra Vladan Jovanovic 64° in 1h35’46”, Marco Prette 72° in 1h39’24”, Livio Barberis 87° in 1h53’51”. Tra le donne vittoria di Martina Ghigo (Boves Run) in 1h16’04, a 9’45 la savonese Marcella Ferrario, mentre ottima terza a 14’06” la canotta bianco rossa Sara Bruno.

Saluzzo – 14 marzo – “Tra le Antiche Mura”

Sabato nella “Tra le antiche mura” di Saluzzo, una corsa di 4,9 km sul caratteristico tracciato all’interno del centro storico, al via 130 atleti oltre a 25 coppie di staffetta. A vincere Elia Mattio della Podistica Valle Varaita in 16’26” e la locale Arianna Dentis dell’Atletica Saluzzo in 19’12”. Quinto il vicese Silvio Paluzzi che ha vinto la categoria SM45-50 in 17’44” davanti ai portacolori dell’Atletica Mondovì Flavio Di Bartolomeo 3° con 20’10” ed Eligio Boggione arrivato poco dopo con 20’54”. Nelle prove a staffette successi si segnala il 2° posto della coppia Danilo Prato Carboneri-Mattia Rossi che ha completato un giro in meno rispetto al duo Pietro Verra -Federico Barotto dell’Atletica Saluzzo.

[Nella foto: Boggione, Paluzzi e Di bartolomeo]

Si è corso anche a Vigevano dove è si è svolta la 19ª edizione della Scarpa d’oro con distanze di 21, 10 e 4 km. Sulla mezza maratona ottimo esordio di Matteo Pia che ha chiuso la sua fatica con il crono di 1h18’34”, tempo che le è valso il 14° posto finale.

[Matteo Pia a Vigevano]