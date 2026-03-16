PADEL / Coppa Italia Tpra: Bra domina la prima giornata con 5 vittorie e un pareggio

Esordio trionfale per le squadre braidesi nella prima giornata della Coppa Italia Tpra. Delle sette formazioni cittadine, sei sono scese in campo conquistando cinque vittorie e un pareggio, un bilancio che conferma l'ottimo stato di forma del tennis locale.

La giornata si è aperta con la convincente vittoria della squadra femminile Brattefly, che ha superato Racconigi grazie all'eccellente prestazione del quartetto composto da Elisa e Rossana Cammardella, Alessia Caggiano e Maria Paz. Sempre contro la formazione di Racconigi, anche il Team Granda ha conquistato i tre punti con due match impeccabili, regalando al capitano Paolo Iannaccone ampie soddisfazioni per il gioco espresso dai suoi uomini.

In trasferta a Luserna San Giovanni ha brillato il nuovo team Vetrital Ottica Traguardo, squadra interessante che combina l'esperienza degli Over 55 con l'energia dei giovanissimi Under 15. Ad Alba, invece, prestazione maiuscola del Mantovani Dental Studio guidato dal capitano Federico Rosa: sul campo del Fior Fiore, la coppia Bastino-Gambetta ha dominato con un tennis veloce e aggressivo, limitando al minimo gli errori non forzati.

Doppio impegno albese per le squadre braidesi con esiti contrastanti. L'Equipo di Cristian Milanesio ha ottenuto un prezioso pareggio al TC Alba, sfiorando la vittoria nella sfida tra Bertolotti-Barberis, sconfitti solo al tie break del terzo set. Ben diverso l'esito sul difficile campo dell'Area, dove la squadra del misto ha conquistato una vittoria importante grazie alla straordinaria Rossana Cammardella che, dopo il successo del sabato con le Brattefly, ha bissato domenica in coppia con Nico, confermandosi protagonista assoluta del weekend.

[L'Equipo di Cristian Milanesio]