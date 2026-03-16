TENNIS / Lagnasco incorona i talenti del Next Gen: sette finali e dominio Canottieri Casale

Si sono chiuse con sette finali le giornate del torneo di macroarea nord-ovest, del circuito Junior Next Gen under 10-12-14 sui campi della VTT di Lagnasco. Una kermesse di alto valore tecnico e numerico (620 in totale i partecipanti provenienti da cinque regioni) che ha ribadito la capacità organizzativa del centro di Lagnasco (Cn) che ha come cuore pulsante il Tennistadium.

La prima sfida di giornata ha visto nell’under 14 femminile il derby targato Canottieri Casale tra Matilde Amich e Carla Rebecca Francia, rispettivamente la prima e la terza testa di serie. E’ stata la Amich ad imporsi in due set (6-2 6-4) giocando un tennis più regolare e con meno errori, nell’occasione, rispetto a quello dell’avversaria. Matilde ha saputo spostare Rebecca da una parte all’altra del campo rendendole quasi sempre difficile sprigionare la maggior potenza di cui dispone.

Nella seconda frazione c’è stata la reazione della Francia ma un break ha permesso nuovamente la corsa di testa alla Amich che alla fine ha avuto meritatamente la meglio. Presente in tribuna parte dello staff tecnico del club monferrino che ha seguito “ragazzi della cantera” durante l’intero svolgimento della rassegna.

Subito dopo la finale si è svolta la premiazione alla presenza dei dirigenti del circolo organizzatore e dei vertici della FITP regionale, con in testa la presidente Manuela Savini e il DT Luigi Bertino: “Complimenti per come avete condotto il torneo – ha detto la presidente – superando le difficoltà che numeri di questo tipo naturalmente possono crearsi”.

“E’ questo solo l’inizio di un lungo percorso – ha detto Bertino alle finaliste – e ne siete consapevoli. Un bravo a voi, ai vostri genitori e ai tecnici che ogni giorno vi accompagnano nello stesso”. Concetto, questo, ribadito dal Direttore Tecnico della VTT, Duccio Castellano e dal direttore del torneo, Enrico Gramaglia. Molto importante lo staff della VTT che nell’arco delle diverse giornate ha sempre saputo accogliere con professionalità, competenza e sorrisi, i protagonisti e loro accompagnatori, già a partire dal momento dell’approccio con il desk della struttura.

Importante anche la collaborazione con altre strutture della provincia di Cuneo che hanno ospitato sui propri campi alcuni match nelle giornate “più affollate” della rassegna (Country Cuneo, Match Ball Bra, TC Saluzzo e Michelin Cuneo, presente alla giornata finale con il suo presidente).

Il secondo titolo ad essere assegnato è stato quello di singolare under 12 femminile, che è andato a Chiara Basso, 3.3 che si allena alla Best Point ed è tesserata per l’US Tennis Beinasco. Da prima testa di serie è venuta a capo di un confronto non facile contro la torinese del Monviso Sporting Club, Virginia Iacobuzio, stessa classifica, con lo score di 7-6 (5) 7-5.

Le due si sono date battaglia fino all’ultimo 15 senza risparmiarsi mettendo in mostra l’ottimo tennis di cui dispongono. Nell’under 14 maschile vittoria per un altro giocatore della Canottieri Casale, Lorenzo Calandra, 3.1 e prima testa di serie. Nella sfida finale ha superato 6-4 3-6 7-6 (2) Leone Achille Domenghini, numero 3 del seeding, portacolori del CUS Torino ma anche lui impegnato negli allenamenti alla Best Point. Calandra è stato bravo a resettare nel terzo set il recupero del rivale, dal 2-5 al 5-5 e ritrovare la giusta concentrazione nel tie-break che lo ha subito visto salire in cattedra.

L’ultimo titolo di singolare è andato all’under 12 Giovanni Greco, grande grinta e determinazione a dispetto di un fisico ancora da sviluppare. Concentrato nei momenti caldi del confronto Greco si è imposto sul torinese del Nord Tennis, Stefano Lombardi, per 7-5 6-4. Partenza lanciata di Greco, settima testa di serie (3-0), poi recupero del suo avversario (4-3) ma nei passaggi chiave dei due set il lombardo ha messo in campo qualcosa in più.

Domenghini si è rifatto in doppio conquistando con Davide Moretti il titolo under 14. Battuti 6-4 6-4 Cordero Di Vonzo e Cresi. Nel draw under 14 successo di tandem per Rebecca Carla Francia e Virginia Cereghini contro Anna Campagno e Maria Vittoria Cecilia Gatti, per 7-6 (3) 6-4.

Nel doppio under 12 femminile vittoria infine per Iacobuzio Virginia e Kristel Kaba Fantoni per 6-2 6-1 contro Angelica Marin Dakota e Chiara Basso. Spettacolari anche i doppi e grande la ricaduta sul territorio del torneo, durato dal 4 al 15 marzo.