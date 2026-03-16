VOLLEY / Serie D: il Mercatò Alba cade 0-3 con il Chisola al PalaLanghe

Secondo 0-3 consecutivo per la Serie D, che sbatte contro l’ostacolo Chisola, venuto al PalaLanghe col chiaro obiettivo dei 3 punti per non perdere contatto dalla vetta.

Albesi con gli uomini contati, per la panchina vengono convocati diversi Under 17, in campo però scendono De Vita in regia con Bianco opposto, Morengo e Bordino schiacciatori, Rocca e Favaretto centrali con Milea libero.

Chisola fa capire dal principio le sue intenzioni per la serata, servizio incisivo e 0-5 con la ricezione albese in grossa difficoltà. Il cambio palla stenta a decollare, e sul 3-11 coach Oliva chiede il primo time-out, ma Chisola piazza un altro break e sul 4-15 abbiamo già finito le pause. Morengo prova a limitare il passivo con una bella parallela, 9-19, entrano anche Borio e Syku nel finale per aiutare la prima linea, grazie a qualche errore avversario gli albesi riescono anche a raccimolare qualche punto, ma il divario resta ampio, ospiti che chiudono 15-25.

Chisola continua a commettere qualche errore non forzato anche in avvio di secondo set, buon per Alba che resta attaccata nel punteggio, Rocca con un muro sigla il 9 pari, poi è il suo compagno di ruolo Favaretto a stoppare il centrale avversario, 13 pari, è il miglior momento della gara albese, ma Chisola ne esce da grande squadra e trova un break di 5-0 che spacca l’equilibrio, time-out Mercatò (13-18). Nel finale gli albesi non riescono a ricucire, ci prova Morengo tirando sulla parte alta del muro (19-23), annullano anche due setball, ma Chisola chiude ugualmente 21-25 su invasione di Bianco.

Ancora un inizio di set in cui ci si alterna il cambio palla, Alba bene a muro con Rocca, 6 pari, per poi andare in vantaggio con un ace di Bianco, 8-7. I Biancorossi impediscono a Chisola di scappare, primo tempo di Rocca per il 10-11, e finalmente riescono a chiudere a loro vantaggio anche gli scambi lunghi, bravo Favaretto a proporsi in primo tempo per l’11-13. Ancora uno scambio in cui le difese si mettono in evidenza, stavolta è Chisola a sbagliare (15-16). Ospiti che alzano il livello al servizio, ace e 16-19, ma un muro di Favaretto tiene attaccati gli albesi, 18-20. Finale di set che finalmente potrebbe risultare combattuto, ma si piantano a quota 19, Chisola martella al servizio e non trovano cambio palla, per poi chiudere con un ace.

Mercatò Alba 0-3 Ots Assembly Chisola Volley (15-25, 21-25, 19-25)

Mercatò Alba: Baggio, Bianco, Bordino, Borio, Campana (L2), De Vita, Favaretto, Giovine, Milea (L1, K), Morengo, Rocca, Solli, Syku. Coach: Oliva, Torrengo.