VOLLEY / Easter Volley 2026 Lab Travel a Boves: 170 mini atleti, 9 campi e tanto spettacolo [FOTO E VIDEO]

Una significativa cornice di pubblico ha fatto da sfondo all’“Easter Volley 2026”, andato in scena ieri, domenica 15 marzo, al Palazzetto dello Sport di Boves. I veri protagonisti della giornata sono stati però i piccoli atleti della Scuola di pallavolo Cuneo Lab Travel, scesi in campo in due turni e impegnati in una serie di sfide emozionanti che hanno animato l’intero evento.

A guidare questa realtà giovanile in forte espansione è il presidente Liano Petrelli. L’associazione è attiva durante tutto l’anno con preparazioni atletiche, allenamenti e tornei, ai quali si aggiungono anche le iniziative estive dedicate al beach volley. Petrelli vanta inoltre un passato da atleta professionista e da allenatore degli Allievi ai tempi dell’Alpitour Bre Banca Cuneo, quando la società era sotto l’egida dello storico fondatore del Cuneo Volley Ezio Barroero.

Proprio Barroero era presente anche ieri, confermando la sua costante vicinanza al mondo giovanile. Fu lui, infatti, a rendere possibile la nascita dell’Alpitour Cuneo, la squadra dei campioni che ha scritto pagine importanti della pallavolo italiana e internazionale, con protagonisti del calibro di Andrea Lucchetta, Claudio Galli e Ljubomir Ganev.

Tra gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa figura anche la Falegnameria GMG. Il titolare Alessandro Marino, con la sua azienda leader nel settore, crede fortemente nei valori della pallavolo e sostiene iniziative che favoriscono il percorso di crescita sportiva ed educativa dei più giovani, avvicinandoli fin da piccoli a questa disciplina.

Accanto a lui, con costante presenza e supporto, anche Davide Daniele di “Dok Massaggi” di Cuneo, sempre vicino ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la palestra.

L’Easter Volley, torneo tradizionalmente organizzato all’inizio della primavera e in prossimità della Pasqua, ha radunato 48 squadre e circa 170 pallavolisti, dai più piccoli atleti tesserati fino alle categorie Under 12 e 14 femminile e Under 13 e 15 maschile.

I momenti più significativi della giornata, insieme alle testimonianze dei protagonisti, sono raccontati in una dettagliata videointervista realizzata nel corso dell’evento.