VOLLEY / La Lab Travel Granda Volley Academy U13 conquista le semifinali territoriali e vola alla fase regionale

La formazione Under 13 femminile della Lab Travel Granda Volley Academy ha conquistato l’accesso alle semifinali territoriali e, con questo risultato, ha anche staccato il pass per le fasi regionali, traguardo che mancava da diversi anni al movimento giovanile cuneese.

La squadra, allenata da Max Bruini e seguita dallo staff tecnico formato da Andrea Angelucci, Enzo Guerriero e Matteo Ellena, ha superato con successo i quarti di finale dimostrando solidità, spirito di gruppo e costante crescita tecnica.

Un risultato significativo che conferma il buon lavoro svolto in palestra e il valore di un progetto incentrato sulla formazione e lo sviluppo delle giovani atlete.

A sottolineare l’importanza del traguardo, le parole dell’allenatore Max Bruini: “Un piccolo risultato che vale tanto. Riportare Cuneo a una fase regionale dopo anni di assenza è un traguardo che ripaga del tanto lavoro fatto in palestra nell’ultimo anno e mezzo. Il mio pensiero va a coloro che, insieme a me, non dimenticano quello che è stato il punto di partenza del percorso di questo gruppo che, da Under 12 senza prestese, si attesta oggi tra le prime 4 squadre Under 13 della provincia Asti-Cuneo. Ringrazio la società per avermi consentito di lavorare serenamente, supportando ogni richiesta volta a migliorare il nostro contesto formativo.”

Bruini ha inoltre ringraziato la società per il supporto e ha voluto dedicare il successo alle atlete: "Le ragazze che hanno reso possibile questo percorso si sono affidate completamente al lavoro dello staff, che ha visto in ognuna di loro un seme da coltivare con cura e pazienza , in un un mondo in cui altri preferiscono andare al vivaio e prendere la piantina già cresciuta.”

La formazione protagonista dell’impresa è composta da: Accetta Alessia, Xhika Alessia, Carignano Caterina, Conte Alice, Dalmasso Melissa, Disha Kalphana, Dobrev Evelin, Facchini Sofia, Giordanengo Colombero Aurora, Ghali Maroua, Giraudo Annacarla, Giraudo Caterina, Gregorio Ludovica, Viale Elisa.

Il prossimo impegno vedrà la Lab Travel Granda Volley Academy impegnata nella doppia sfida di semifinale contro il PGS Jolly Castagnole delle Lanze: la gara d’andata è in programma domenica 22 marzo alle ore 15.00 presso la palestra Ex Media 4 di Cuneo, mentre il ritorno si disputerà in trasferta.