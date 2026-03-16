VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: Mondovì avanti a singhiozzo

Ancora un passo deciso verso la promozione in A3. La Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco continuano la loro marcia verso il salto di categoria. Anche nella sesta giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di B1 (gir. A), le due compagini pavesi hanno ottenuto due vittorie piene.
La capolista Florens ha passeggiato sul velluto nel match casalingo contro l’SD CCS Cogne Aosta, battuta 3-0. Padrone di casa in pieno controllo delle avversarie, che solo nel terzo set, chiuso 25-22, hanno accennato una timida reazione.
Qualche insidia in più l’ha incontrato il Volley 2001 Garlasco, che in casa del Pan Alfieri Cagliari ha vinto per 1-3 dopo un inizio di match all’insegna del grande equilibrio. Ha confermato di essere in gran forma l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa in casa per 3-0 contro il mal capitato Vol-ley Academy Volpiano. La squadra di coach Napolitano ha dominato in lungo in largo, conducendo in porto una vittoria schiacciante, come confermato dai parziali: 25-12, 25-19, 25-15.
E’ rimasto in quarta posizione il Gso Villa Cortese, bravo a espugnare per 0-3 il campo del Chieri 76, bissando il successo esterno firmato sette giorni prima in casa del Mondovì. A proposito delle pumine, la squadra di coach Claudio Basso è tornata alla vittoria nella trasferta in casa dell’Issa Novara. Il Mondovì Volley, tuttavia, ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie prima di avere la meglio delle padrone di casa. La gara, infatti, si è chiusa in favore del Puma solo al tie-break, così come era accaduto nella gara di andata.
Ancora alti e bassi, dunque, per le monregalesi, nonostante i 34 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole, mentre nelle novaresi spiccano i 28 punti di Prinetti. Nonostante la vittoria, il Mondovì Volley ha perso ulteriore contatto dal vertice, con le prime quattro formazioni in classifica che sono andate tutte a segno con una vittoria piena. Successo in rimonta, infine, per il Cus Torino, che nel derby in casa del Parella è prima andato sotto di due set, per poi aggiudicarsi la gara al tie-break.
Stesso andamento anche nella sfida tra la Care Project Bellusco e il Capo D’Orso Palau, con le sarde capaci di rimontare i due set concessi in avvio alla formazione lombarda. Da brividi il tie-break, chiuso sul punteggio di 16-18. Nel prossimo turno il Mondovì Volley ospiterà l’Acrobatica Alessandria, per quella che per le pumine rappresenta l'ultima occasione per restare ancora aggrappate al sogno promozione. Altro match-cloud di giornata sarà la sfida in terra sarda tra il Capo D’Orso Palau e la capolista Florens Vigevano.
I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA DI RITORNO
ISSA NOVARA
MONDOVI’ VOLLEY
2-3
PAN ALF. CAGLIARI
V. 2001 GARLASCO
1-3
CARE P. BELLUSCO
CAPO D’ORSO PALAU
2-3
CHIERI 76
GSO VILLA CORTESE
0-3
ACR. ALESSANDRIA
VOL-LEY VOLPIANO
3-0
PARELLA TORINO
CUS TORINO
2-3
FLORENS VIGEVANO
SD CCS COGNE AOSTA
3-0
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
51
2
VOLLEY 2001 GARLASCO
49
3
ACR. ALESSANDRIA
44
4
GSO VILLA CORTESE
43
5
MONDOVI’ VOLLEY
38
6
CAPO D’ORSO PALAU
36
7
CARE P. BELLUSCO
27
8
CUS TORINO
21
9
SD CCS COGNE AOSTA
20
10
PAN A. CAGLIARI
17
11
PARELLA TORINO
14
12
ISSA NOVARA
14
13
CHIERI 76
12
14
ACADEMY VOLPIANO
12
PROSSIMO TURNO – 7^ GIORNATA DI RITORNO
MONDOVI’ VOLLEY
ACR. ALESSANDRIA
21/03
V. 2001 GARLASCO
PARELLA TORINO
GSO VILLA CORTESE
PAN A. CAGLIARI
SD CCS COGNE AOSTA
CHIERI 76
VOL-LEY VOLPIANO
ISSA NOVARA
CUS TORINO
CARE P. BELLUSCO
CAPO D’ORSO PALAU
FLORENS VIGEVANO