VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: Mondovì avanti a singhiozzo

Ancora un passo deciso verso la promozione in A3. La Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco continuano la loro marcia verso il salto di categoria. Anche nella sesta giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di B1 (gir. A), le due compagini pavesi hanno ottenuto due vittorie piene.

La capolista Florens ha passeggiato sul velluto nel match casalingo contro l’SD CCS Cogne Aosta, battuta 3-0. Padrone di casa in pieno controllo delle avversarie, che solo nel terzo set, chiuso 25-22, hanno accennato una timida reazione.

Qualche insidia in più l’ha incontrato il Volley 2001 Garlasco, che in casa del Pan Alfieri Cagliari ha vinto per 1-3 dopo un inizio di match all’insegna del grande equilibrio. Ha confermato di essere in gran forma l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa in casa per 3-0 contro il mal capitato Vol-ley Academy Volpiano. La squadra di coach Napolitano ha dominato in lungo in largo, conducendo in porto una vittoria schiacciante, come confermato dai parziali: 25-12, 25-19, 25-15.

E’ rimasto in quarta posizione il Gso Villa Cortese, bravo a espugnare per 0-3 il campo del Chieri 76, bissando il successo esterno firmato sette giorni prima in casa del Mondovì. A proposito delle pumine, la squadra di coach Claudio Basso è tornata alla vittoria nella trasferta in casa dell’Issa Novara. Il Mondovì Volley, tuttavia, ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie prima di avere la meglio delle padrone di casa. La gara, infatti, si è chiusa in favore del Puma solo al tie-break, così come era accaduto nella gara di andata.

Ancora alti e bassi, dunque, per le monregalesi, nonostante i 34 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole, mentre nelle novaresi spiccano i 28 punti di Prinetti. Nonostante la vittoria, il Mondovì Volley ha perso ulteriore contatto dal vertice, con le prime quattro formazioni in classifica che sono andate tutte a segno con una vittoria piena. Successo in rimonta, infine, per il Cus Torino, che nel derby in casa del Parella è prima andato sotto di due set, per poi aggiudicarsi la gara al tie-break.

Stesso andamento anche nella sfida tra la Care Project Bellusco e il Capo D’Orso Palau, con le sarde capaci di rimontare i due set concessi in avvio alla formazione lombarda. Da brividi il tie-break, chiuso sul punteggio di 16-18. Nel prossimo turno il Mondovì Volley ospiterà l’Acrobatica Alessandria, per quella che per le pumine rappresenta l'ultima occasione per restare ancora aggrappate al sogno promozione. Altro match-cloud di giornata sarà la sfida in terra sarda tra il Capo D’Orso Palau e la capolista Florens Vigevano.

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA DI RITORNO

ISSA NOVARA MONDOVI’ VOLLEY 2-3 PAN ALF. CAGLIARI V. 2001 GARLASCO 1-3 CARE P. BELLUSCO CAPO D’ORSO PALAU 2-3 CHIERI 76 GSO VILLA CORTESE 0-3 ACR. ALESSANDRIA VOL-LEY VOLPIANO 3-0 PARELLA TORINO CUS TORINO 2-3 FLORENS VIGEVANO SD CCS COGNE AOSTA 3-0

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 51 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 49 3 ACR. ALESSANDRIA 44 4 GSO VILLA CORTESE 43 5 MONDOVI’ VOLLEY 38 6 CAPO D’ORSO PALAU 36 7 CARE P. BELLUSCO 27 8 CUS TORINO 21 9 SD CCS COGNE AOSTA 20 10 PAN A. CAGLIARI 17 11 PARELLA TORINO 14 12 ISSA NOVARA 14 13 CHIERI 76 12 14 ACADEMY VOLPIANO 12

PROSSIMO TURNO – 7^ GIORNATA DI RITORNO