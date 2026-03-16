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Volley | 16 marzo 2026, 14:16

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: Mondovì avanti a singhiozzo

Sesta giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco sono sempre più vicine alla promozione in A3. Le pumine di Basso battono l’Issa Novara solo al tie-break

Le pumine festeggiano la vittoria in casa dell'Issa Novara (ph. Mondovì Volley)

Le pumine festeggiano la vittoria in casa dell'Issa Novara (ph. Mondovì Volley)

Ancora un passo deciso verso la promozione in A3. La Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco continuano la loro marcia verso il salto di categoria. Anche nella sesta giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di B1 (gir. A), le due compagini pavesi hanno ottenuto due vittorie piene. 

La capolista Florens ha passeggiato sul velluto nel match casalingo contro l’SD CCS Cogne Aosta, battuta 3-0. Padrone di casa in pieno controllo delle avversarie, che solo nel terzo set, chiuso 25-22, hanno accennato una timida reazione. 

Qualche insidia in più l’ha incontrato il Volley 2001 Garlasco, che in casa del Pan Alfieri Cagliari ha vinto per 1-3 dopo un inizio di match all’insegna del grande equilibrio. Ha confermato di essere in gran forma l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa in casa per 3-0 contro il mal capitato Vol-ley Academy Volpiano. La squadra di coach Napolitano ha dominato in lungo in largo, conducendo in porto una vittoria schiacciante, come confermato dai parziali: 25-12, 25-19, 25-15. 

E’ rimasto in quarta posizione il Gso Villa Cortese, bravo a espugnare per 0-3 il campo del Chieri 76, bissando il successo esterno firmato sette giorni prima in casa del Mondovì. A proposito delle pumine, la squadra di coach Claudio Basso è tornata alla vittoria nella trasferta in casa dell’Issa Novara. Il Mondovì Volley, tuttavia, ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie prima di avere la meglio delle padrone di casa. La gara, infatti, si è chiusa in favore del Puma solo al tie-break, così come era accaduto nella gara di andata. 

Ancora alti e bassi, dunque, per le monregalesi, nonostante i 34 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole, mentre nelle novaresi spiccano i 28 punti di Prinetti. Nonostante la vittoria, il Mondovì Volley ha perso ulteriore contatto dal vertice, con le prime quattro formazioni in classifica che sono andate tutte a segno con una vittoria piena. Successo in rimonta, infine, per il Cus Torino, che nel derby in casa del Parella è prima andato sotto di due set, per poi aggiudicarsi la gara al tie-break. 

Stesso andamento anche nella sfida tra la Care Project Bellusco e il Capo D’Orso Palau, con le sarde capaci di rimontare i due set concessi in avvio alla formazione lombarda. Da brividi il tie-break, chiuso sul punteggio di 16-18. Nel prossimo turno il Mondovì Volley ospiterà l’Acrobatica Alessandria, per quella che per le pumine rappresenta l'ultima occasione per restare ancora aggrappate al sogno promozione. Altro match-cloud di giornata sarà la sfida in terra sarda tra il Capo D’Orso Palau e la capolista Florens Vigevano.

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA DI RITORNO

ISSA NOVARA

MONDOVI’ VOLLEY

2-3

PAN ALF. CAGLIARI

V. 2001 GARLASCO

1-3

CARE P. BELLUSCO

CAPO D’ORSO PALAU

2-3

CHIERI 76

GSO VILLA CORTESE

0-3

ACR. ALESSANDRIA

VOL-LEY VOLPIANO

3-0

PARELLA TORINO

CUS TORINO

2-3

FLORENS VIGEVANO

SD CCS COGNE AOSTA

3-0

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

51

2

VOLLEY 2001 GARLASCO

49

3

ACR. ALESSANDRIA

44

4

GSO VILLA CORTESE

43

5

MONDOVI’ VOLLEY

38

6

CAPO D’ORSO PALAU

36

7

CARE P. BELLUSCO

27

8

CUS TORINO

21

9

SD CCS COGNE AOSTA

20

10

PAN A. CAGLIARI

17

11

PARELLA TORINO

14

12

ISSA NOVARA

14

13

CHIERI 76

12

14

ACADEMY VOLPIANO

12

PROSSIMO TURNO – 7^ GIORNATA DI RITORNO

MONDOVI’ VOLLEY

ACR. ALESSANDRIA

21/03

V. 2001 GARLASCO

PARELLA TORINO

 

GSO VILLA CORTESE

PAN A. CAGLIARI

 

SD CCS COGNE AOSTA

CHIERI 76

 

VOL-LEY VOLPIANO

ISSA NOVARA

 

CUS TORINO

CARE P. BELLUSCO

 

CAPO D’ORSO PALAU

FLORENS VIGEVANO

 

Matteo La Viola

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