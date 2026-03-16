RALLY / 'Il grappolo storico': a Costigliole d'Asti svelato il percorso dell'edizione 2026

L'elegante e storico salone all'interno del Castello di Costigliole d'Asti ha ospitato, come da tradizione, la presentazione ufficiale della sesta edizione del rally "Il Grappolo Storico". La competizione automobilistica, organizzata dal San Damiano Rally Club, si correrà nel weekend del 28 e 29 marzo, con partenza e arrivo fissati a San Damiano d'Asti. Un appuntamento ormai imperdibile che promette spettacolo, adrenalina e importanti ricadute turistiche per l'intero territorio.

Il legame indissolubile tra sport e territorio

All'incontro hanno preso parte numerosi esponenti istituzionali, a cominciare da Fabio Carosso e Debora Biglia in rappresentanza della Regione Piemonte, ente che insieme alle province di Asti e Cuneo ha garantito il proprio patrocinio. Carosso, lui stesso grande appassionato rallista, ha evidenziato la doppia valenza dell'evento: "Oggi l'occasione per visitare la terra astigiana è offerta dal rally, ma chi viene in questa zona ne apprezza le bellezze paesaggistiche e decide di tornare, dando spinta ad un turismo che rappresenta una parte importante del nostro prodotto interno lordo". Piena sintonia da parte degli amministratori locali. Il sindaco di Costigliole, Alessandro Cavallero, ha fatto gli onori di casa rimarcando quanto la gara sia sentita, mentre il primo cittadino sandamianese Davide Migliasso ha lodato la sinergia vincente tra il Comune e il Rally Club locale. Soddisfazione espressa anche da Silvio Tealdi, sindaco di Ferrere, che ospiterà una speciale e i riordini, e dall'entusiasta Gianluca Costa, primo cittadino di Montà d'Alba, località che entra per la prima volta nel circuito della manifestazione.

I trofei in palio e il programma di gara

A svelare i dettagli tecnici ha pensato Walter Bugnano. Il Grappolo Storico si conferma gara di grande prestigio: inserita nel calendario del Trofeo Rally di Zona Aci Sport, rappresenta il primo appuntamento piemontese del Memory Fornaca e del Trofeo Michelin storico. Ai nastri di partenza non mancheranno le affascinanti vetture "Classic" e le sfide dedicate alla regolarità sportiva, con classifiche separate. In palio ci saranno il terzo memorial Domenico Valsania, destinato al primo equipaggio classificato tra le trazioni posteriori, e lo storico trofeo Ippolito Lo Iacono per i migliori della classe fino a 1150 del terzo raggruppamento. Anche quest'anno non mancherà il tocco femminile grazie al gruppo pavese "Woman Racing Car", presente a Costigliole per presentare il trofeo riservato alla classe in rosa.

Il tracciato e le prove speciali

Il cronometro inizierà a scorrere nel pomeriggio di sabato 28 marzo, con la prima prova speciale a San Grato prevista per le 16,01. Al termine, i concorrenti rientreranno a San Damiano per il riordino, allietati da un aperitivo offerto dagli organizzatori. La vera battaglia si accenderà domenica 29, con sei prove speciali in programma: i piloti affronteranno la ripetizione del tratto di San Grato, per poi sfidarsi sulle impegnative strade di Ferrere e Castagnole-Costigliole, entrambe da percorrere due volte. Il fulcro nevralgico della due giorni, dalla pedana d'onore al parco assistenza fino alla direzione gara, sarà saldamente ancorato a San Damiano d'Asti. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 23 marzo, con la possibilità di ritirare il radar ed effettuare le prime ricognizioni già nella giornata di domenica 22. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.sandamianorallyclub.it.