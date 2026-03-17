VOLLEY D-M / Undicesima vittoria per i cadetti VBC Mondovì: 3-2 epico sul Racconigi

Undicesima vittoria stagionale per i cadetti del VBC MONDOVI’, che piegano il Racconigi per 3-2 (21-25,19-25,25-18,25-23,15-17) al termine di una partita sofferta e molto combattuta. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 2 punti, si portano a quota 33, scavalcando l’ Alba al sesto posto.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Bertano al centro, Gasco libero, inserendo Mastantuoni, Bassignani e dal primo set sino al termine il secondo libero Kosara.

Nel primo set i monregalesi partono decisamente male e vanno sotto 13-8, poi, con il giovane Kosara in campo, reagiscono e prima pareggiano sul 14-14, poi allungano 20-17 ed infine chiudono 25-21.

Nella seconda frazione i cadetti monregalesi partono bene e stanno sempre avanti di qualche punto (9-6,15-12,20-17), chiudendo senza troppe difficoltà 25-19 con punto finale siglato da Fara.

Nel terzo set i padroni di casa partono lanciati e si portano sul 7-2, poi controllano il tentativo di rientro monregalese (10-7, 15-10, 19-12) e chiudendo 25-18, mentre entrano Bassignani e Mastantuoni per il doppio cambio.

Nella quarta frazione, con Mastantuoni schierato come opposto e Borsarelli spostato in banda, le due compagini avanzano a strettissimo contatto, senza riuscire ad operare break. L’ equilibrio regna sino al 23 pari, quando il Racconigi piazza l’ allungo decisivo, chiudendo in volata 25-23.

Nel quinto e decisivo set è il Racconigi a partire decisamente meglio ed a stare sempre avanti (5-3, 8-5, 10-6) sino a portarsi sul 14-10, quindi i monregalesi hanno una reazione veemente e, grazie ad un parziale di 4-0, pareggiano 14-14 con Borsarelli, poi, dopo che i locali hanno messo a terra il 15-14, realizzano prima il 15 pari con Mastantuoni, poi il 15-14 con Bernardi ed infine il 16-14 finale con un ace di Borsarelli.

Sabato i cadetti del VBC MONDOVI’ ospiteranno alle ore 20.30 l’ Alba, che li segue ad un punto.

RACCONIGI - VBC MONDOVI’ = 2-3 (21-25,19-25,25-18,25-23,15-17)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Bernardi (K), Fichera, Fara, Bertano, Gasco (L1), Kosara (L2). Borsarelli, Bassignani, Albesano, Leandro, Gallia. ALL: Riccardo Gallia