Ad Alba due nuovi agenti per la Polizia Locale: Luca Cigottero e Stefano Salerno entrano in servizio

Ad Alba si rafforza l’organico della Polizia Locale con l’ingresso di due nuovi agenti. Si tratta di Luca Cigottero e Stefano Salerno, che hanno completato il percorso formativo regionale e sono ora ufficialmente in servizio presso il comando cittadino.

La loro nomina è stata formalizzata venerdì 13 marzo, al termine del 99° corso regionale di formazione per operatori di Polizia Locale, conclusosi nel teatro di Alessandria alla presenza di autorità civili e militari. In quell’occasione, i 36 agenti risultati idonei – provenienti da 23 amministrazioni diverse – hanno ricevuto la placca distintiva del comando di appartenenza.

Per i due nuovi agenti albesi, la consegna delle insegne è avvenuta direttamente per mano del comandante Antonio Di Ciancia e dell’assessore delegato Davide Tibaldi, sancendo così l’ingresso ufficiale nel corpo.

L’impatto con la città è stato immediato. Già nelle prime giornate di servizio, tra lunedì e martedì successivi, Cigottero e Salerno sono stati impiegati nelle attività di presidio davanti alle scuole Montessori di corso Europa, uno dei punti sensibili per la sicurezza e la viabilità nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.

Per loro si apre ora una prima fase di affiancamento con agenti più esperti, necessaria per acquisire familiarità con le dinamiche operative e le specificità del territorio albese. Un passaggio che precede l’inserimento pieno nei servizi esterni.

A regime, i due nuovi agenti saranno impegnati principalmente in attività operative: dal controllo della circolazione stradale alla gestione della sosta e degli accessi al centro storico, fino agli interventi in pattuglia in risposta alle segnalazioni dei cittadini. I nuovi assunti hanno ricevuto da parte del comando gli auguri di una serena e proficua esperienza di crescita professionale ed umana.