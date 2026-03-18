Verde nuovo per via Bersezio a Cuneo: partiti i lavori di sistemazione delle aiuole

Sono partiti in via Bersezio, a Cuneo, i lavori di sistemazione delle aiuole sul marciapiede tra Corso Santarosa e via Negrelli, in vista delle nuove piantumazioni.

Si è cominciato con la risistemazione delle bordure stradali, che erano state disconnesse dalle radici degli alberi rimossi poiché malati. Questo lavoro è necessario per ridisegnare e consolidare i contorni delle aiuole che dovranno contenere i nuovi alberi. Si procederà poi ai lavori di asporto e riporto di terra di coltivo, perché le nuove piantumazioni possano avere un terriccio ricco su cui crescere e nel frattempo si realizzerà l’impianto di irrigazione.

La scelta di installare impianti di irrigazione nelle aiuole in occasione di ripiantumazioni, quando possibile, risponde a una valutazione di efficienza economica e sostenibilità ambientale: questi sistemi permettono di usare l’acqua in modo più razionale, evitando sprechi, aiutano a mantenere il verde urbano sano e riducono i costi di manutenzione.

Nelle nuove aiuole si metteranno quindi a dimora i 16 nuovi alberi, di cui 8 peri da fiore (pyrus calleryana chanticleer) e 8 ciliegi (prunus padus), e si riseminerà il prato. Successivamente saranno riposizionate le panchine e i cestini.

I lavori in programma proseguiranno nelle prossime settimane, fatte salve le condizioni meteo, e si prevede che entro maggio siano conclusi.

“Portiamo il verde nuovo in sostituzione di quello che siamo stati costretti a togliere per motivi di stabilità e quindi di sicurezza di piante malate”, spiegano dal Comune.

“È il principio della riqualificazione e del rinnovamento del patrimonio arboreo che ci muove: tutte le azioni che scegliamo di intraprendere sul verde pubblico sono segnate da criteri di sostenibilità, sicurezza, funzionalità e qualità estetica, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente urbano e la vivibilità delle città”.