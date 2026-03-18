BOCCE / Auxilium Saluzzo, le donne del volo si giocano lo scudetto

Il settore rosa dell’Auxilium tiene alta l’asticella del sodalizio saluzzese.

Per la specialità volo, nel prossimo fine settimana (21 e 22 marzo), a Feltre, presso la Bocciofila Mugnai, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, scenderà campo per la final four scudetto.

Alle 15 di sabato 21 la compagine saluzzese incrocerà in semifinale Noventa, capolista del girone di qualificazione. Partita impegnativa, nella quale cercherà di realizzare un grande exploit.

La finale scudetto sarà domenica 22 marzo (alle 9), tra le vincenti delle due semifinali.

Nella Serie A maschile sconfitta in Veneto con il Noventa, per 9-15: il punteggio permette al team saluzzese di guadagnare un punto in classifica ma nello stesso tempo essere risucchiato fanalino di coda, con Quadrifoglio e Nus.

Sabato 21 marzo, in casa, alle 14, importante match salvezza con i friulani del Quadrifoglio.

Presso il bocciodromo saluzzese si è tenuta una gara provinciale a coppie. In semifinale eliminata la coppia formata da Mauro Barra e Livio Cavallo, mentre nei quarti di finali sono usciti Cristian Mattalia e Matteo Barale. Per quanto riguarda la specialità petanque, sconfitta per 4-18 nella serie A femminile.