SCI / Argento per Melissa Astegiano nel Super-G di Bardonecchia

Argento scintillante per la carabiniera limonese Melissa Astegiano martedì 17 marzo sulla pista Bardo Race Stadium di Bardonecchia, dove sono stati recuperati i due Super-G FIS rinviati lo scorso febbraio. Nella gara 2 femminile, Astegiano ha chiuso seconda a 26/100 dalla vincitrice francese Alice Caire (Groupe Skieurs Sauze Barcelonette, 55”18/100), precedendo l’americana Katie Rowekamp (terza e prima Aspiranti).

Astegiano, già plurivincitrice FIS (doppietta Super-G a Bardonecchia 2025, podi in GPI Dicoflor e Far East Cup 2026), conferma la sua costanza nelle velocità, con risultati in Coppa Europa (30ª a Kitzbühel 2025) e un inverno di crescita nel Comitato FISI Alpi Occidentali.