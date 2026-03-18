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Sport invernali | 18 marzo 2026, 07:57

SCI / Edoardo Saracco venticinquesimo nel gigante di Pozza di Fossa

Il carabiniere limonese difende i colori azzurri ai Campionati Juniores lettoni, dietro al 4° posto del compagno Lorenzo Thomas Bini

SCI / Edoardo Saracco venticinquesimo nel gigante di Pozza di Fossa

Buona prestazione per il carabiniere limonese Edoardo Saracco martedì 17 marzo a Pozza di Fassa, dove si è disputato il gigante dei Campionati nazionali Juniores lettoni. Classificatosi 25° nella classifica FIS, Saracco ha confermato il suo talento tra i migliori sciatori azzurri, in una gara vinta dall’altrettanto carabiniere altoatesino Hannes Zingerle (1’35”35/100

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