SCI / Edoardo Saracco venticinquesimo nel gigante di Pozza di Fossa

Buona prestazione per il carabiniere limonese Edoardo Saracco martedì 17 marzo a Pozza di Fassa, dove si è disputato il gigante dei Campionati nazionali Juniores lettoni. Classificatosi 25° nella classifica FIS, Saracco ha confermato il suo talento tra i migliori sciatori azzurri, in una gara vinta dall’altrettanto carabiniere altoatesino Hannes Zingerle (1’35”35/100
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