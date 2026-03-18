Imperial Dance Cuneo, buoni risultati ai Campionati Regionali FIDESM Piemonte

È stato un weekend davvero pieno di soddisfazioni per alcuni atleti dell’Imperial Dance di Cuneo, che sabato 14 e domenica 15 marzo hanno partecipato ai Campionati Regionali FIDESM Piemonte di Latin Style e Latino Americano.

Per la scuola è arrivato un bellissimo risultato complessivo: 9 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Un medagliere importante, che racconta bene l’impegno e la passione che questi ragazzi mettono in ogni allenamento.

A commentare questo bellissimo fine settimana è stata l’insegnante Ilaria Diana, che ha voluto sottolineare soprattutto il valore del percorso fatto dai suoi ragazzi: “… sono molto orgogliosa di tutti loro. Le medaglie fanno piacere, certo, però il risultato più bello è vedere quanto stanno crescendo. Dietro ogni gara ci sono tanto lavoro, impegno, fatica e passione. Vederli migliorare ogni volta è una soddisfazione enorme.”

Oltre alle medaglie, quello che conta davvero è il percorso che stanno facendo. Gara dopo gara, stanno crescendo tanto, sia dal punto di vista tecnico sia come presenza in pista. I loro balli sono sempre più curati, precisi e consapevoli, e questo è il segno di un lavoro costruito con serietà, costanza e voglia di migliorarsi.

Tra i risultati più belli ci sono i primi posti conquistati da Laila Manica, Alyssa Arzani e Pietro Saccardi. Ottimo risultato anche per il duo formato da Emma Marabotto e Asia Galaverna, salite sul gradino più alto del podio. Grande soddisfazione anche per Pietro Saccardi e Sara Castellino, che nella categoria Latino Americano hanno chiuso al primo posto alla loro prima gara insieme.

Sono arrivati anche importanti secondi posti per Sara Castellino e per il duo Elena e Agnese, anche loro alla loro prima esperienza di gara insieme. Sul podio, con il terzo posto, sono salite Elisa Demichelis e Martina Allocco. Da segnalare poi anche il quarto posto di Elena e il quinto posto di Lucia Riberi, che affrontava la sua prima gara in una nuova categoria.

Tutti gli atleti hanno gareggiato nel Latin Style, disciplina che comprende i cinque balli Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso doble e Jive, tra cui Pietro Saccardi e Sara Castellino, che hanno gareggiato in coppia nel Latino Americano e anche nel Latin Style.

“Adesso lo sguardo è già rivolto al prossimo grande appuntamento, cioè i Campionati Italiani in programma a Rimini dal 4 al 12 luglio. Prima ci saranno ancora alcune gare, utili per continuare a lavorare e arrivare pronti, però Rimini sarà sicuramente il momento più importante della stagione. Vogliamo presentarci preparati, concentrati e consapevoli del livello della competizione che andremo ad affrontare. Per molti dei ragazzi, in questi mesi, ci sarà anche da portare avanti bene la scuola, quindi serviranno impegno, organizzazione e serietà su tutti i fronti. Proprio per questo il percorso che ci aspetta sarà importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale” conclude Ilaria Diana.