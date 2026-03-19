Il tenente colonnello Tommaso Gioffreda è il nuovo nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Bra

Questa mattina l'ufficiale è stato ricevuto in municipio dal sindaco Fogliato, dalla segretaria generale del Comune Comba e dai vertici della Polizia Locale

Nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, l’Amministrazione comunale braidese ha incontrato il nuovo comandante della locale Compagnia Carabinieri.

Si tratta del tenente colonnello Tommaso Gioffreda, proveniente dal Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, dove ha ricoperto l’incarico di caposezione operazione e di informazione, mentre dal 2012 al 2017 aveva guidato la Compagnia Carabinieri di Savigliano.

Prenderà il posto del colonnello Lorenzo Maria Repetto, che domenica scorsa ha svolto il suo ultimo turno di servizio avendo raggiunto i requisiti per la quiescenza.

All’incontro in municipio hanno partecipato il sindaco Gianni Fogliato, il vice Biagio Conterno e i vertici della Polizia Locale di Bra, il comandante Davide Detoma e il suo vice Sergio Mussetto. È stata l’occasione per discutere delle tematiche inerenti alla sicurezza del territorio e consolidare la collaborazione tra il Comune e le forze dell’ordine.