L'Oroscopo di Corinne dal 20 al 26 marzo

ARIETE: Il 20 marzo alle ore 15,44 il sole entra nella vostra costellazione dando il via all’equinozio di Primavera: una stagione per voi di rifioritura, specie se siete passati attraverso il vaglio di prove e problemi vari, a patto di mitigare l’impulsività, dare un input differente alla quotidianità, pensare in positivo e cavarvi qualche meritato sfizietto. uayualcghe preoccupazioUn corruccio lambirà i nati verso fine mese mentre per gli altri si prospettano novità e sorprese. Anche il compleanno sarà godereccio.

TORO: La parola organizzazione dovrà entrare nel vocabolario quotidiano al fine di non combinare pasticci e, considerati i vari impegni a cui adempiere, muovete un passettino alla volta chiedendo magari un parere a chi sa consigliarvi e spronarvi. Vi capiterà pure di arrabbiarvi con un incompetente o di dover fare far da pacieri tra due litiganti. Se ricevete un invito accettatelo e il divertimento sarà garantito. Uova pasquali o pensierini da comprare anticipatamente.

GEMELLI: Con Marte birbaccione vi toccherà sopportare le paturnie altrui, adempiere a responsabilità, accettare una amara verità, lottare per una giusta causa e, per amor di pace, soprassedere su qualche involontario torto anche se, in questo preludio primaverile, vi capiterà di essere spettatori o protagonisti di inattesi accadimenti. Un fastidio sarà connesso a soldi, congiunti o parenti mentre il week end vi appagherà specie se trascorso lungi da tante falsità.

CANCRO: Non è che funga un granché ma, tra un trambusto e una apprensione, vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere abbagli riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con qualcuno a cui cantarle chiare prima che si prenda gioco di voi e di altri. Scoperta allibente. Acquisto conveniente e festa a cui aderire. Indisposizioni.

LEONE: Disegni celesti ambivalenti vi renderanno nervosetti, borbottoni, fermentati ed arruffoni, ma rammentate che mantenere la calma e vivere alla giornata sarà la maniera migliore per risolvere annose questioni e, se qualcosina vi tiene sulle spine, sappiate che presto arriveranno risposte chiare in merito a ciò che faceva impensierire! Nel contempo una scoperta vi lascerà a bocca aperta, farete un incontro casuale, risolverete un problema o vi toglierete una soddisfazione.

VERGINE: Paragonabili a folletti correrete a destra e a manca per smaltire lavori, riordinare cosette, equilibrare un settore stante a cuore, battendovi per delle ideologie non incontranti l’approvazione altrui. Se attendete un responso il risultato del medesimo stupirà così come un annuncio strabilierà e un personaggio irriterà. Qualche nativo parteciperà a cene, feste o fiere. Nel fare le pulizie attenti a non spaccare oggetti, pigliare una distorsione o danneggiare aggeggi.

BILANCIA: Propenderete ad ingigantire ostacoli o ad ipotizzare di mettere alle strette chiunque approfitti della vostra disponibilità ma, anziché star male per l’arroganza altrui, imparate l’arte del menefreghismo e sicuramente vivrete meglio. Sappiate inoltre che qualche stellina si sta organizzando affinché la prossima Pasqua corrisponda alle vostre aspettative. Novelle giungenti da amici o da fuori. Stare all’aria aperta o combinare qualcosa di carino solleverà il morale.

SCORPIONE: Dopo un periodo complicato arriva una Primavera ideale per attuare progetti, togliervi degli sfizietti, sistemare eventuale pendenze, alleggerire un fardello, concedervi qualche attimo di relax o distrazione. Ciononostante dovrete sostenere degli sborsi, valutare delle richieste, guardarvi da uno strano elemento e da una persona falsa ed invidiosa. I nati in novembre potrebbero subire un’ingiustizia. Sabato adattissimo allo shopping, al taglio di capelli o alle cure estetiche.

SAGITTARIO: È questo il momento giusto per variare look, abbandonare cupi pensieri, guardare all’avvenire con maggior ottimismo, liberarvi di oppressioni psicologiche, concludere affari, dare una piccola svolta alla quotidianità ed apprestarvi ad una prossima Pasqua piena di sorpresone… Insomma, con la Primavera vi rinnoverete malgrado persista qualche sotterranea inquietudine. Attenti a non smarrire carte, portafoglio, oggetti o soldi… Nel week end vi sollazzerete.

CAPRICORNO: Giove sverso contribuirà a scombussolare il tran tran per mezzo di contrattempi, sbalzi umorali, incrinatura di rapporti interpersonali o contatti con soggetti troppo strambi per i vostri gusti ma, grazie alla prontezza, riuscirete a riequilibrare una faccenda, constatare la veridicità di talune amicizie e prepararvi anticipatamente ad una Pasqua singolare. Rivedrete altresì una persona cara, riparerete qualcosa o concluderete un affare. Attenti, per disattenzione, a non scivolare!

ACQUARIO: Qualcheduno vi ha amareggiato o un contesto innervosito? Beh sappiate che taluni contrasti provengono da soggetti astiosi e molto dispettosi. Il periodo infatti si prospetta essere piuttosto contorto e pigliare granchi è più facile di quanto supponiate al punto di costringervi a far della diffidenza un baluardo… Il sestile di Saturno invece permetterà di commutare un sogno in realtà o riscattarvi contro nemici o avversità. Propensione ad allergie o dispepsie.

PESCI: Arridete alla Luna che, facendosi nuova il 19 marzo nella vostra costellazione, regalerà un pizzico di ilarità, una maniera diversa di concepire l’esistenza, la risoluzione di un grattacapo e una soddisfazione squisitamente personale anche se ci saranno delle cosucce da sistemare in casa o nell’habitat professionale. Una risposta tanto attesa finalmente arriverà e nel week end un combino, una cena o una passeggiata rinfrancherà. Tendenza alle infiammazioni.

Le stelle: piccoli fiori luminosi che brillano sul prato delle nostre speranze….