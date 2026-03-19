VOLLEY GIOVANILE / Settimana d’oro per il Busca volley: tre successi netti tra Serie D e C

La compagine del Busca volley incamera punti pesanti nella settimana clou: in Serie D femminile, L.C.M. Costruzioni MC1933 s’impone 1-3 a Canelli contro PVB Cime Careddu, vincendo i primi due set (18-25, 16-25) nonostante rotazioni, cedendo il terzo (25-22) ma dominando il quarto (13-25) con la formazione titolare; ora seconda a -8 dal Centallo. In Serie C maschile, Lab Travel Busca batte 3-0 Erreesse Pavic (25-20, 25-19, 25-22), mentre in D maschile travolge 3-0 Volley San Paolo (25-10, 25-17, 25-20).

Serie D femminile - Nella trasferta di Serie D femminile a Canelli, la L.C.M. Costruzioni MC1933 Busca conquista tre punti fondamentali superando il PVB Canelli Cime Careddu per 1-3. Il match si apre positivamente per le buschesi che, pur ruotando la rosa e dando spazio ad atlete meno impiegate finora, riescono a imporsi nei primi due parziali con i punteggi di 18-25 e 16-25. Nel terzo set arriva però un calo di tensione che permette alle padrone di casa di portarsi avanti fino al 22-17; nonostante i tentativi di correggere il tiro in corsa, il Canelli si aggiudica la frazione per 25-22. Nel quarto set il Busca schiera la formazione titolare e riprende il totale controllo delle operazioni, chiudendo l'incontro con un netto 13-25.

Per quanto riguarda le formazioni, nei primi set il Busca è sceso in campo con Re in regia, Viglietti opposto, Cattaneo e Bina schiacciatrici, Giraudo e Martinasso al centro e Cavallo nel ruolo di libero. Nell'ultimo parziale la diagonale è stata composta da Testa e Donadei, con Cattaneo e Garello in banda, la conferma di Giraudo e Martinasso al centro e l'ingresso di Bonardello come libero. La vittoria risulta pesantissima in ottica classifica: grazie al passo falso di una delle inseguitrici, il margine sulle dirette concorrenti si amplia. Ora il Centallo occupa la seconda posizione a -8 punti, seguito dal Marene a -10. Con soli sette incontri al termine della stagione, l'obiettivo si fa sempre più vicino

Serie C maschile - Nel match di Serie C maschile, il Lab Travel Busca conquista una vittoria netta superando l'Erreesse Pavic con il punteggio di 3-0. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo della gara per tutta la sua durata, aggiudicandosi il primo set per 25-20 e il secondo per 25-19. Nel terzo e ultimo parziale, il Busca ha chiuso definitivamente i conti vincendo 25-22 e mettendo al sicuro l'intero bottino in palio.

Serie D maschile - Il Lab Travel Busca si impone con un netto 3-0 tra le mura amiche contro il Volley San Paolo. I padroni di casa hanno dominato il primo set, chiudendolo con il punteggio di 25-10. Il controllo del match è proseguito anche nei parziali successivi, con il Busca che si è aggiudicato il secondo set per 25-17 e il terzo per 25-20, mettendo fine alla gara e conquistando l'intera posta in palio.

Risultati della settimana

Serie D femminile:

PVB CANELLI CIME CAREDDU 1-3 L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA (18-25, 16-25, 25-22, 13-25)

LCM-MC1933 Busca: Martinasso, Bina, Cassini, Cattaneo, Donadei, Cavallo, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golle, Testa. All.: Lamberi M., Lamberti L.

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0 ERREESSE PAVIC (25-20, 25-19, 25-22)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Colasanti, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli, Ballari. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0 VOLLEY SAN PAOLO (25-10, 25-17, 25-20)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

1ª Divisione

CLUB76 PLAYASTI 0-3 L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA (21-25, 22-25, 21-25)

Busca: ​​Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18 - girone 5°/8° posto

CRF GUNETTO CERVERE 0-3 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (16-25, 19-25, 15-25)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16 - girone 25°/31° posto

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 2-3 QUEEN TOUCH CUNEO (25-21, 20-25, 15-25, 25-22, 16-18)

Busca: Busca: Aimar, Barale, Garino, Garnero, Giordano, Marijashi, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino All.: Perotti

Under 14 - girone 17°/23° posto

VBC DOGLIANI 3-1 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (25-17, 25-19, 26-28, 25-18)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13 - quarti di finale 17°/20° posto

VOLLEY CHERASCO 3-0 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (25-7, 25-15, 25-3)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero