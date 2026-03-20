Rossana, il sindaco uscente Giuliano Degiovanni cerca la riconferma

Rossana, il paese della valle Varaita celebre per la Sagra del fungo, si prepara alle elezioni comunali che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Mancano poco più di due mesi all’appuntamento elettorale che determinerà l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale e la situazione resta fluida.

La scorsa tornata amministrativa si era svolta a fine settembre 2020, dopo che il municipio era stato affidato per alcuni mesi alla gestione del commissario prefettizio Marinella Rancurello.

Le elezioni del 2019, che avevano visto la presenza di una sola lista guidata dal sindaco uscente Maurizio Saroglia, erano risultate non valide per il mancato raggiungimento del quorum di votanti.

Per scongiurare il rischio, Giuliano Degiovanni, l’attuale sindaco presentatosi nel 2020 alla testa della lista civica “Insieme per Rossana”, aveva concordato una seconda lista, “Per il nostro paese”, capeggiata da Danilo Cosio.

Degiovanni aveva vinto con l’85% dei consensi e Cosio si era aggiudicato la minoranza con il 15%.

Attualmente, a condividere le responsabilità di giunta a fianco di Degiovanni, sono i due assessori Manuele Barbero (vicesindaco) e Andrea Barberis.

Sui banchi della maggioranza siedono: Massimiliano Giolitti, Burzio Wanda Beatrice, Marisa Girino, Paolo Ponso e Patrizio Barile.

Su quelli della minoranza: Danilo Cosio, Arianna Ae Ran Accossato e Caroline Rinaudo.

Ancora incerto il quadro in vista del voto, sia per quanto riguarda le interlocuzioni tra maggioranza e minoranza, sia per ciò che concerne le possibili ricandidature dei consiglieri uscenti.

Al momento l’unica certezza è la ricandidatura dell’attuale sindaco.

“Stiamo valutando il da farsi”, si limita a commentare Degiovanni.

Anche sull’eventualità della presenza di una seconda lista concordata ad oggi non vi sono certezze. “È tutto ancora in alto mare. Solo a fine mese – afferma il sindaco – saprò dire qualcosa di più preciso”.

Se si escludono Verzuolo e Costigliole Saluzzo, Comuni che andranno anch’essi alle urne (entrambi fanno parte dell’Unione montana per quanto in bassa valle), Rossana è l’unico paese della valle Varaita interessato al voto in questa tornata elettorale amministrativa.