Indice di vivibilità climatica, Cuneo è diciassettesima in Italia: clima più mite ma inverno sparito

Sono le città del Sud, in questa quarta edizione della classifica nazionale delle città italiane più vivibili dal punto di vista climatico.

I dati fanno riferimento al 2024 e sono frutto di una collaborazione tra Il Corriere della Sera e iLMeteo.it, che ha analizzato 17 parametri, tra i quali temperatura, pioggia, umidità ed eventi estremi. Analizzati 402 milioni di dati anche con l’intelligenza artificiale.

Cuneo ne esce piuttosto bene, in un anno, quello scorso, piuttosto anomalo, soprattutto per le precipitazioni, con un +42% rispetto alla media climatologica del trentennio 1991-2020. La combinazione tra le anomalie standardizzate delle temperature medie e delle precipitazioni annue calcolate colloca, infatti, il 2024 come l’anno più caldo e umido degli ultimi settant’anni.

Paradossalmente, facendo aumentare la vivibilità climatologica di Cuneo.

In testa alla classifica italiana c'è Cagliari, seguita da Napoli e Salerno. Ancora, Brindisi e Agrigento. In generale, il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre nel nostro Paese, con un +1,63 °C sulla media.

Andando nello specifico della città di Cuneo, per brezza estiva è 92esima; non si sono registrati, lo scorso anno, giorni di caldo africano ma, invece, 27 notti tropicali. Un solo giorno freddo (erano stati ben 57 nel 2010), corrispondente a quello in cui la temperatura massima non ha superato la soglia media del periodo. I giorni di gelo, invece, sono stati 19, ossia quelli in cui la minima è scesa sotto 0.

Nessun evento estremo registrato, 34 ondate di calore, 82 giornate di pioggia, di cui 17 di pioggia intensa. Sono stati 10 i giorni in cui è stata percepita una temperatura superiore o uguale a 32 gradi.

Il dato che emerge maggiormente è che non esiste più l'inverno.

A Cuneo i giorni freddi sono diminuiti in modo drastico.

Stessa cosa per i giorni di gelo, quando la temperatura minima è uguale o inferiore a zero gradi: sono scesi a 19 contro una media ventennale superiore ai 40. Praticamente scomparsi, assieme alla neve che, in pianura, è praticamente sparita.





Questi i parametri analizzati:

BREZZA ESTIVA: km/h medi di vento nella stagione estiva - media dei valori orari di vento dal 1 giugno al 31 agosto

COMFORT PER UMIDITÀ: numero giorni annui di comfort climatico, ovvero quando l’umidità resta tutto il giorno nella fascia >=30% e

ESCURSIONE TERMICA: media annuale della differenza temperatura massima - minima giornaliera °C

GIORNI FREDDI: numero giorni annui con temperatura massima

NEBBIA: numero giorni annui con visibilità inferiore ai 1000 metri

NUVOLOSITÀ: media annuale della copertura nuvolosa in %

ONDATE DI CALORE: serie di almeno 4 giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore della media più una deviazione standard di quel giorno dell'anno calcolato su tutto lo storico dal 2000

GIORNI DI PIOGGIA: numero giorni annui in cui piove almeno un’ora con almeno 1 mm

PIOGGE INTENSE: numero ore annue con precipitazioni intense (superiori ai 5 mm in 5 minuti o superiori a 15 mm in un’ora)

EVENTI ESTREMI:numero giorni con almeno 40 mm di precipitazioni + vento raffica max > 30 km/h.

CALDO AFRICANO:numero giorni annui con temperatura max > 34°C

TEMPERATURA PERCEPITA: numero giorni annui con temperatura percepita (Heat Index) >=32°C

SICCITA’: valori negativi dell'indice SPI (Standardized Precipitation Index) indicano un deficit idrico, una maggiore siccità. I valori sono compresi tra -2,5 (siccità estrema) e +2 (umidità estrema)

NOTTI TROPICALI: numero notti (fascia oraria 21 – 08) nell’anno con temperatura minima >= 20°C

RAFFICHE DI VENTO: numero giorni annui con raffiche > 30 km/h

GIORNI DI GELO: numero giorni annui con temperatura min

SOLEGGIAMENTO: media di ore di sole al giorno con irraggiamento di almeno 300 watt al metro quadro