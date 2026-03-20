VOLLEY / Junior League, Cuneo cede a Perugia: lunedì al palazzetto la gara di ritorno con la speranza del Golden Set

Giovedì 19 marzo, al PalaSIR di S. Maria degli Angeli (PG), si è disputata la gara di andata della semifinale della fase eliminatoria della Del Monte® Junior League Under 20, che ha visto la MA Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in trasferta nel capoluogo umbro contro i padroni di casa della Sir Susa Scai Perugia.

La sfida si è rivelata fin da subito complessa per i ragazzi guidati da coach Tomatis e Barbiero, che hanno faticato a imporre il proprio gioco sin dalle prime battute. Il primo set ha visto i perugini prendere rapidamente il controllo, chiudendo sul 25-17 e portandosi in vantaggio sull’1-0. Nel secondo parziale la formazione cuneese ha provato a reagire, riuscendo inizialmente a portarsi avanti nel punteggio, ma venendo poi raggiunta e superata, fino al definitivo 25-19 che ha fissato il punteggio sul 2-0. Anche nel terzo set non è cambiata l’inerzia dell’incontro, con i padroni di casa capaci di imporsi ancora con il punteggio di 25-19, chiudendo così la partita sul 3-0.

Al termine della gara di andata, il direttore tecnico del settore giovanile, Mario Barbiero, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà incontrate e mantenendo lo sguardo già proiettato verso la sfida di ritorno: «La partita di andata della Junior League purtroppo non ci ha regalato soddisfazioni. Abbiamo incontrato un Perugia ordinato, molto efficace in battuta, ha sbagliato poco e ci ha messo in difficoltà. Noi non siamo mai stati brillanti per tutta la gara; probabilmente non era una giornata positiva. In alcuni tratti della partita siamo stati anche avanti nel punteggio, però ci è sempre mancata la zampata finale per creare distanza tra noi e loro. Complimenti a Perugia. Archiviamo questa partita e aspettiamo lunedì per il ritorno al Palazzetto dello Sport di Cuneo, sperando in un ribaltamento del risultato».

La squadra sarà ora impegnata nella gara di ritorno, in programma lunedì 23 marzo alle 15 al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Per conquistare l’accesso alle Final Eight sarà necessario imporsi nel match e rimandare ogni verdetto al golden set decisivo. Sarà fondamentale affrontare la sfida con la massima lucidità, determinazione e concentrazione, consapevoli che ogni punto potrà risultare determinante ai fini della qualificazione.

SEMIFINALE - GIORNATA 1

Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

3-0 (25-17/25-19/25-19)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Bonomi, Ballari 10, Colasanti 7, Barberio 5, Baldi 5, Giraudo 5, Girardi (L1); Bonsignore, Rosati, Scatragli, Drocco (L2). N.e: Pelissero.

I All.: Daniele Tomatis

II All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 40%; Attacco: 34%; Muri 4; Ace 2.

Sir Susa Scai Perugia: Cassieri 1, Fiori 8, Severini 10, Fossa 8, Giovagnoli 17, Gallinella 10, Vagnetti (L1); Dionigi 1, Meattelli, Tesone. N.e: Tittarelli, Vertecchi.

I All.: Andrea Piacentini

II All.: Luca Arcangeli Conti

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 50%; Muri 9; Ace 5.



