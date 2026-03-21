Ultima in casa per Honda Cuneo Granda Volley: il sogno europeo passa da Vallefoglia

Dopo la quinta vittoria consecutiva, arrivata contro Bergamo, la Honda Cuneo Granda Volley vede davanti a sé un altro ostacolo nei Play Off di CEV Challenge Cup: la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La sfida, proprio contro le neo campionesse di Challenge Cup, inizierà domenica 22 marzo alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Le Gatte viaggiano al primo posto nel Girone B dei Play Off di CEV Challenge Cup, grazie alle tre vittorie in tre partite. Tuttavia Vallefoglia ha appena vinto la competizione, battendo in finale il Panathinaikos e portando a casa il trofeo europeo.

“Abbiamo centrato un ottimo inizio in questi Play Off di CEV Challenge Cup, ma non vogliamo fermarci – ha commentato Fabio Tisci in vista della sfida – Giocheremo contro la squadra detentrice del titolo, per questo daremo tutto ciò che abbiamo. Credo che la vittoria in coppa abbia dato loro tante energie, perciò sarà una bella lotta da vivere dal primo all’ultimo pallone”.