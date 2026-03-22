Suoni dal Monviso: il 19 luglio sarà Arisa ad aprire la 22ª edizione a Sampeyre

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 16 marzo.

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Si alza il sipario sulla 22ª edizione di Suoni dal Monviso. Il primo asso dell’edizione 2026 sarà Arisa che, con la sua voce, arriverà a illuminare le nostre montagne, con un concerto in programma domenica 19 luglio. Teatro dell’appuntamento, Sampeyre.

Il cartellone musicale organizzato dai Polifonici del Marchesato, come sempre, non smette di stupire; dopo Elisa, Biagio Antonacci e Gabbani, il cuore della Valle Varaita tornerà a vivere un’altra grande giornata di musica e natura, con una delle artiste più amate del panorama nazionale.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”— tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana— e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa ha annunciato le 14 date estive, in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, tra cui proprio l’appuntamento inserito nel festival Suoni dal Monviso.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14 di venerdì 20 marzo su ticketone.it

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980