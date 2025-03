Corteo commemorativo per Gallib Ali ad Alba: un momento di raccoglimento e solidarietà [FOTO e VIDEO]

Ieri sera, 21 marzo 2025, alle ore 20:30, si è svolto un corteo commemorativo organizzato dagli amici di Gallib Ali, con il sostegno dell’Associazione Culturale Immigrati Alba ODV (A.C.I.A.), per ricordare il giovane scomparso e per stare vicini alla sua famiglia: il padre, la madre, il fratello, i parenti e gli amici.

Nonostante la pioggia, la partecipazione è stata numerosa e sentita. Il maltempo non ha fermato chi voleva esprimere vicinanza alla famiglia con rispetto e dignità.

Durante il corteo, in un gesto simbolico di pace e speranza, gli amici di Gallib Ali hanno lanciato un piccione bianco in suo onore, insieme a palloncini bianchi e bracieri accesi. Un momento emozionante che ha unito tutti nel ricordo di Ali.

L’Associazione A.C.I.A. desidera ringraziare di cuore tutte le persone presenti, gli amici di Gallib Ali e le forze dell’ordine, in particolare il Comando dei Carabinieri di Alba, la Polizia di Stato, la Questura di Cuneo, la DIGOS e la Polizia Municipale di Alba, che hanno garantito lo svolgimento sereno del corteo.

Un ringraziamento speciale va agli organizzatori dell’evento, gli amici di Gallib Ali, per l’impegno, il rispetto e la dedizione con cui hanno reso possibile questa manifestazione. Grazie al loro lavoro, il corteo si è svolto in modo pacifico e ordinato, permettendo a tutti di partecipare con serenità e raccoglimento.

Le immagini del corteo (guarda il VIDEO)

Durante il corteo, il presidente di A.C.I.A., e responsabile area sociale presso la moschea di Alba Abdelkhalek Elbounadi, ha preso la parola per esprimere la vicinanza dell’Associazione alla famiglia di Ali con queste parole:

"Buonasera a tutti,

siamo qui oggi per ricordare Ali Galib, un ragazzo di 23 anni che ci ha lasciati troppo presto. La sua morte è un grande dolore per la sua famiglia, per i suoi amici e per tutta la comunità.

Come A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV, e a nome della comunità musulmana di alba vogliamo dire alla famiglia di Ali che non è sola. Siamo qui con voi, vi siamo vicini in questo momento difficile.

Non siamo qui per accusare nessuno. Sappiamo che ci sono indagini in corso e abbiamo fiducia nella giustizia. Oggi siamo qui solo per ricordare Ali e per dimostrare che la sua vita aveva valore.

Ali era un figlio, un fratello, un amico. Aveva sogni, aveva un futuro. Lo ricordiamo con affetto e rispetto.

Ringraziamo tutti voi per essere qui stasera. Un grazie anche alle autorità che hanno permesso di fare questo corteo in modo sicuro.

Che Ali possa riposare in pace.

Grazie."