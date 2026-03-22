SCI ALPINO / Un weekend di soddisfazioni per gli atleti cuneesi: podi a Pejo, Pozza di Fassa e Frabosa

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti cuneesi e delle Alpi Occidentali. Nel secondo Gigante FIS del Grand Prix Italia sulla pista Saroden di Pejo, il genovese Francesco Sadowski dell'Equipe Limone ha conquistato il terzo posto tra gli Aspiranti, alle spalle del lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, migliore di categoria.

A Pozza di Fassa, nel quadro dei campionati nazionali lettoni, il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al terzo posto nello slalom, a soli 5 centesimi dal vincitore, il francese Theo Lopez.

Nel secondo Slalom FIS Cittadini del Trofeo Lauretana a Claviere, il cuneese Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere si è classificato decimo assoluto e quarto degli Aspiranti, mentre la verzuolese Marta Mattio dello Sci Club Sestriere ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo tra le Aspiranti in campo femminile.

Grande festa infine sulla pista Malanotte di Frabosa Soprana per il 16° Trofeo Commercianti, gara di Gigante riservata alle categorie giovanili della Circoscrizione di Cuneo. Tra i protagonisti Diana Giraudo del Mondolè Ski Team, vincitrice nella categoria Cuccioli femminile, ed Emma Ricca dell'Equipe Limone, prima tra le Baby. Doppietta del Mondolè Ski Team tra i Baby maschili con Ettore Giovanni Vinai e Riccardo Ponato, mentre tra i Super Baby si sono imposti Giovanni Danna dell'Equipe Limone e Camilla Carlotta Canale dello Sci Club Frabosa.