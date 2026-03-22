VOLLEY / B1 femminile, il Mondovì cede 1-3 ad Alessandria: sfuma quasi certamente il sogno Serie A3

Un Mondovì Volley combattivo e determinato, ma frenato da qualche errore di troppo, cede 1-3 (23-25, 25-16, 19-25, 24-26) all'Acrobatica Alessandria nella ventesima giornata del campionato di Serie B1 femminile. La compagine monregalese si batte alla pari contro la terza formazione in classifica in tre set su quattro e sfiora almeno un punto dopo un quarto parziale denso di emozioni e sfortunatissimo per la compagine di casa.

Con questo stop, la squadra allenata dai coach Basso e Dagna saluta con ogni probabilità tutte le possibilità di continuare a lottare per la Serie A3, distante ormai nove punti con sei giornate rimaste da giocare. Nel prossimo turno il "Puma" andrà a confrontarsi con la capolista Pallavolo Florens, nella sfida di sabato 28 marzo alle 18 a Vigevano.

Nel primo set le prime fasi di gioco vedono una fase di equilibrio (4-4). Bole mette a terra un bel pallone dopo un lungo scambio (9-9), ma il primo break arriva su un pallonetto della ex Bovolo (10-13). L'ace di Munari firma il pareggio (18-18), ma le alessandrine si riportano avanti (20-22) e chiudono il parziale sul 23-25.

Nel secondo set Mondovì trova i propri equilibri e piazza un break importante (12-8). Una fast volante di Aliberti fa esplodere il pubblico del Palamanera (14-10), con Bole che trova un buco nel muro (23-12) e l'ace di Colombano che chiude i conti sul 25-16.

Nel terzo parziale è Alessandria ad imprimere la prima accelerata (2-6). Mondovì rientra punto su punto (9-10), ma una serie di errori apre le porte del punteggio alle ospiti (14-21), che chiudono il set sul 19-25.

Il quarto set è vitale per Mondovì, ma sono le ospiti a partire meglio (4-8). La battuta di Balboni mette in difficoltà a ripetizione la ricezione monregalese (12-18). È capitan Aliberti a provare la riscossa (18-20), ma nel corso dell'azione si infortuna Colombano ed entra Fissore. Bergese mura la pipe di Adubea (22-23), Munari firma la parità in contrattacco (24-24), ma il mani-out di Adubea chiude i conti sul 24-26.

A fine gara coach Claudio Basso ha commentato: "È stata una partita in cui abbiamo mostrato una buona intensità: abbiamo lottato più di quanto abbiamo fatto nelle ultime giornate, alla pari con quella che per me è la formazione dal tasso qualitativo più alto del girone. Perdere per dettagli crea rammarico, non aver raccolto punti crea rammarico. La prestazione c'è stata ma è mancata la continuità per combattere fino in fondo con compagini di questo calibro."

Sulla stessa lunghezza d'onda Francesca Bosso: "Abbiamo fatto troppi errori e gli errori in gare di questo tipo contro queste avversarie sono pesanti. Forse abbiamo sbagliato quando non dovevamo farlo, rischiando quando non dovevamo. Credo che abbiamo fatto bene nella parte di muro-difesa e sono molto contenta dell'approccio sia della squadra che delle giovani: quando sono entrate in campo anche nei momenti decisivi hanno fatto bene e sono rimaste lucide, e sono orgogliosa di loro."

[Photo credits: Cristiano Silvestri]