CICLISMO / La Vigor Cycling esordisce con l’argento di Altare al 51° Criterium di Monaco [VIDEO]

Inizio agonistico stagionale positivo per il Vigor Cycling, che ha debuttato con tutti gli atleti delle formazioni esordienti e allievi alle manifestazioni su strada del 2026 in occasione del "51° Criterium di Monaco". Più che soddisfatti i tre direttori sportivi Salvo Cirlincione, Michele Ancona e Gianfranco Lantermino, che hanno guidato la spedizione: "Ci siamo difesi bene, movimentando anche le corse, e ora procederemo fiduciosi lavorando ancora in un'ottica per creare ulteriore sinergia e lettura di gara".

Dal punto di vista dei risultati, l'esordiente Jacopo Altare ha conquistato un eccellente secondo posto in volata (una cinquantina di italiani e francesi al via) alle spalle del braidese Andrea Racca. Bene anche Davide Avidano, buon quinto, ma soprattutto animatore della corsa. In fuga per dieci dei venti giri in programma, è ancora riuscito a conquistare un onorevolissimo piazzamento nella "top five", mentre i compagni di squadra Martino Icardi e Tommaso Capello, hanno chiuso rispettivamente all'undicesimo e ventiquattresimo posto. Note positive anche per Miriam Occelli, seconda nella graduatoria femminile.

Competizione vissuta da protagonisti anche nella categoria allievi, Tommaso Bozzoli, Leonardo Ferrari e Jacopo Martino, si sono infatti subito portati al comando con una quindicina di improvvisati compagni di fuga, raggiunti a metà gara da un'altra decina di concorrenti, fra i quali altri due atleti in maglia Vigor, Fabio Marino e Francesco Mellano.

Purtroppo sotto la pioggia battente, a causa di un contatto e successivamente di uno scivolone, l'intraprendente Tommaso Bozzoli perdeva terreno chiudendo diciottesimo. La gara si concludeva con il successo del transalpino Jules Barberis, con Leonardo Ferrari in sesta posizione e Fabio Marino, Jacopo Martino e Francesco Mellano, rispettivamente undicesimo, dodicesimo e quindicesimo. Hanno inoltre preso parte alla manifestazione anche Federico Groppo, Dennis Solavaggione, Felix Ivan Jakic, Samuele Meiranesio, Gioele Barra e Loris Perrone.

Prossimo appuntamento domenica 29 marzo a Castelletto Ticino nel novarese.

Da segnalare infine, che 24 ore prima delle competizioni monegasche, i ragazzi del team cuneese, presieduto da Claudio e Silvio Mattio, avevano vissuto le grandi emozioni della Milano-Sanremo, festeggiata al passaggio dei corridori proprio nel punto preciso dove il "marziano" Tadej Pogacar aveva sferrato l'attacco sulla Cipressa.