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Politica | 23 marzo 2026, 15:21

Referendum Giustizia, si prospetta un serrato testa a testa tra i "sì" e "no"

I primi exit poll dicono che il risultato finale si giocherà sul filo del rasoio. L’affluenza in provincia di Cuneo ha superato il 60% anche se manca ancora il dato finale alla chiusura dei seggi. Sembra emergere un Paese spaccato quasi esattamente a metà

Referendum Giustizia, si prospetta un serrato testa a testa tra i &quot;sì&quot; e &quot;no&quot;

Urne chiuse alle 15 per il referendum costituzionale sulla Giustizia

I primi exit poll indicano per i "sì" una forbice tra il 47% e il 51%.

Per il "no" tra il 49% e il 53%.

Proiezioni che sembrano dare lievemente in vantaggio il "no", ma si tratta di una proiezione fatta sul 79% del campione.

Tra breve sapremo se la maggioranza degli italiani ha promosso o bocciato la riforma della Giustizia del governo Meloni. È sufficiente un voto in più per uno dei due schieramenti per decretare la vittoria del sì o del no perché, lo ricordiamo, trattandosi di consultazione confermativa non serve il quorum.

Visto il flusso di voti – lo diciamo a scanso di equivoci - i sondaggi potrebbero avere un’affidabilità relativa, soprattutto in presenza di di forbice che al momento appare molto stretta.

Il dato che sembra emergere da questi primi numeri è di un Paese comunque spaccato quasi esattamente a metà.

GpT

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