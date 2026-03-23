CALCIO / Mercoledì sera a Mondovì la finale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria provinciale

Tutto pronto al "Piero Gasco" di Mondovì per la finale di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta riservata alle Società di Seconda e Terza Categoria territorio cuneese che determinerà la squadra che si aggiudicherà il titolo provinciale e che stabilirà la squadra che accederà alla fase Regionale.

Il fischio d'inizio del match tra BENESE e A.S.D. ORANGE CERVERE è in programma alle ore 21:00 di MERCOLEDI 25 MARZO 2026. Si laureerà campione la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti al termine dei 90', terminati i quali, in caso di parità, saranno effettuati due tempi supplementari di 15' ciascuno. Se la situazione di parità dovesse persistere, saranno effettuati i calci di rigore. Arbitrerà l’incontro il signor Khaled Youssef della Sezione A.I.A. di Alba- Bra.

cancelli aperti per accedere alle tribune a partire dalle ore 20:00. Il costo del biglietto per l’ingresso è fissato in € 7,00 ed in € 3,00 per i ragazzi che non hanno compiuto anagraficamente il 12°anno di età.