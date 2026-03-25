Due giorni di festa al Circolo Acli di Borgo San Giuseppe di Cuneo, presieduto da Federico Grosso, per celebrare San Giuseppe e per i 10 anni della nuova gestione del circolo.

La festa è stata organizzata dal Circolo stesso con l'Unità Pastorale della frazione e il gruppo dei giovani delle Acli cuneesi, con una serata di giochi, sabato 21 marzo, e una bella polentata, domenica 22 marzo, seguita dallo spettacolo di magia di Mago Alby.

In rappresentanza della presidenza delle Acli provinciali Cuneesi e come responsabile dei giovani dell’associazione, è intervenuto Gabriele Farina che ha portato il saluto del presidente Elio Lingua (che non ha potuto essere presente per altri impegni) e della presidenza provinciale.

La collaborazione tra il Gruppo dei giovani Acli, il parroco don Paolino Revello e i gruppi parrocchiali Oltregesso, Unione Pastorale San Francesco (Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio) e Riforano-Castelletto Stura-Montanera, è nata da qualche mese, grazie ad alcuni incontri incentrati sull’idea di un progetto dedicato ai giovani del territorio, per sviluppare e incentivare le iniziative “per” i giovani e “dei” giovani delle comunità, senza sostituirsi alle realtà già presenti e che svolgono un ottimo lavoro, come i circoli Acli o le Pro Loco, ma per dare una mano quando possibile e lavorare insieme in iniziative concrete.